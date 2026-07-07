بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026..الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في دور الـ16 من البطولة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع داخل مصر وخارجها، في ظل طموح الفراعنة لمواصلة كتابة التاريخ أمام حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على كأس العالم.

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم 2026 لأول مرة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وشهدت البطولة العديد من المفاجآت منذ انطلاقها، كان أبرزها تأهل المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية بعد أداء قوي لفت أنظار جماهير كرة القدم حول العالم.

موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

يترقب عشاق الكرة المصرية موعد بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخبان مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة لا تقبل التعويض، إذ يسعى كل منتخب لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار في البطولة العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

يمكن متابعة بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 عبر شبكة beIN Sports، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تعلن الشبكة خلال الساعات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء اسم المعلق الذي سيتولى الوصف التفصيلي للمباراة، التي تعد واحدة من أبرز مواجهات دور الـ16 في المونديال.

كيف تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16؟

نجح منتخب مصر في تحقيق إنجاز مهم بعدما حجز مقعده في دور الـ16 عقب مباراة قوية أمام منتخب أستراليا، انتهت بالتعادل قبل أن يحسمها الفراعنة بركلات الترجيح، ليواصل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بثقة كبيرة.

ويعتمد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على مجموعة من العناصر صاحبة الخبرة والإمكانات الفنية، في مقدمتها محمد صلاح، وعمر مرموش، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب مجموعة مميزة في خطي الدفاع وحراسة المرمى، وهو ما يمنح المنتخب المصري توازنًا كبيرًا قبل المواجهة المرتقبة.

مشوار منتخب الأرجنتين قبل مواجهة مصر

في المقابل، تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 بعد فوزه المثير على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-2، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، وهو ما يجعل المواجهة اختبارًا قويًا للفراعنة في طريق البحث عن إنجاز تاريخي جديد.

حكم مباراة مصر والأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد إدارة اللقاء إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

ويعاون الحكم الفرنسي كل من:

سيريل موجنير مساعدًا أول.

مهدي رحموني مساعدًا ثانيًا.

النرويجي إسبن إسكاس حكمًا رابعًا.

إيزاك باشفيكن حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

وتحظى الطواقم التحكيمية باهتمام كبير في مثل هذه المواجهات الحاسمة، خاصة مع توقعات بأن تشهد المباراة منافسة قوية وندية كبيرة بين المنتخبين.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

يضم منتخب مصر مجموعة مميزة من اللاعبين المشاركين في البطولة، وهم:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

مباراة مصر والأرجنتين.. صراع على بطاقة ربع النهائي

تحظى بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 بمتابعة جماهيرية ضخمة، باعتبارها واحدة من أقوى مباريات الدور ثمن النهائي، حيث يسعى المنتخب المصري لمواصلة عروضه المميزة وكتابة فصل جديد في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

في المقابل، يأمل منتخب الأرجنتين في استغلال خبراته الكبيرة لمواصلة مشواره نحو الاحتفاظ باللقب، وهو ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا بين منتخب يبحث عن صناعة التاريخ، وآخر يسعى لتأكيد مكانته بين كبار العالم.

وتبقى الأنظار متجهة إلى ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، انتظارًا لانطلاق القمة المرتقبة التي ستحدد هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والندية، ويترقبه ملايين المشجعين الراغبين في متابعة بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 ومعرفة ما إذا كان الفراعنة سيتمكنون من تحقيق مفاجأة جديدة ومواصلة الحلم المونديالي.