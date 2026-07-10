السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في 15 يوليو

إحياءً لذكرى 15 يوليو.. السفارة التركية بالقاهرة تقيم احتفالًا رسميًا

تحتفل السفارة التركية في القاهرة، يوم 15 يوليو/تموز الجاري، بـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" في مقرها بالعاصمة المصرية، إحياءً لذكرى تصدي الشعب التركي لمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016.

ويوافق هذا اليوم الذكرى السنوية لإفشال محاولة الانقلاب التي نفذتها عناصر تابعة لتنظيم "جولن"، والتي أسفرت عن مقتل 251 شخصًا وإصابة 2196 آخرين، قبل أن تتمكن السلطات والمواطنون من إحباطها والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وستكون صحيفة الموجز ضمن الجهات الإعلامية المدعوة لتغطية الفعالية.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية

ويوم الديمقراطية والوحدة الوطنية هو مناسبة وطنية تُحييها تركيا سنويًا في 15 يوليو/تموز، تخليدًا لذكرى التصدي لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016.

وفي ليلة 15 يوليو 2016، حاولت مجموعات تنفيذ انقلاب للإطاحة بالحكومة والسيطرة على مؤسسات الدولة، إلا أن المحاولة أُحبطت بعد نزول آلاف المواطنين إلى الشوارع استجابةً لدعوات القيادة السياسية، إلى جانب تحرك قوات الأمن ووحدات من الجيش الرافضة للانقلاب.

واعتمدت تركيا هذا التاريخ يومًا رسميًا باسم "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" لتخليد ذكرى الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث، والتأكيد على أهمية حماية النظام الديمقراطي ووحدة البلاد وإرادة الشعب.