مستشفي أبو الريش التخصصي ينظم ورشة دولية للقسطرة الكهروفسيولوجية للأطفال

ورشة عالمية متقدمة في "أبو الريش التخصصي" لعلاج اضطرابات نظم القلب بالقسطرة الكهروفسيولوجية

شهد مستشفى أبو الريش التخصصي للأطفال بقصر العيني جامعه القاهرة «ابو الريش الياباني» نجاحًا مميزًا لورشة عمل متقدمة في مجال القسطرة الكهروفسيولوجية وعلاج اضطرابات نظم القلب المعقدة لدى الأطفال.

يأتي ذلك ​تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبدعم مستمر من الأستاذ الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقد أقيمت الفعالية بجهود ملموسة من الأستاذ الدكتور محمد جنينة، رئيس قسم الأطفال، والأستاذ الدكتوره رشا جمال، مديرة المستشفى، وبتنظيم وإشراف الأستاذة الدكتورة سحر شاكر شتا، رئيسة قسم قلب الأطفال.

​وركزت الورشة بشكل مكثف على علاج الانقباضات البطينية المبكرة (PVCs)، وتسرعات القلب البطينية (VT)، بالإضافة إلى الحالات المعقدة ذات المسارات الكهربية الإضافية المتعددة (Multiple\ Accessory Pathways). وجاءت هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المستشفى وقصر العيني بتقديم أحدث التقنيات العلاجية ونقل الخبرات العالمية إلى الأطباء المصريين بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة للأطفال.

​وقاد الورشة الخبير العالمي الدكتور خافيير مورينو، الأستاذ بجامعة رامون كاخال بإسبانيا، وبمشاركة فعالة من الفريق المصري الذي ضم الأستاذ الدكتور وائل لطفي، والأستاذ الدكتور أسامة عبد العزيز، والدكتورة رودينا صبحي، والدكتور الحسيني أحمد؛ حيث تم إجراء ومناقشة عدد من الحالات المعقدة باستخدام أحدث تقنيات الخرائط الكهربية ثلاثية الأبعاد والاستئصال بالقسطرة. وقد أتاحت الورشة فرصة علمية وعملية متميزة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاستراتيجيات التشخيصية والعلاجية في مجال كهرباء القلب للأطفال، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير الخدمات التخصصية.

​وقد أكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن كلية طب قصر العيني ومستشفياتها الجامعية تضع تطوير المنظومة الطبية والتعليم المستمر في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن رعاية مثل هذه الورش العالمية تهدف بالأساس إلى توطين التقنيات العلاجية الدقيقة داخل المستشفيات الجامعية. وأضاف أن دمج الخبرات الدولية المرموقة مع الكفاءات المصرية داخل قصر العيني هو الركيزة الأساسية لتقديم رعاية صحية فائقة تليق بالمرضى وتخفف من معاناتهم.

​ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي أظهره فريق العمل، وأوضح أن مستشفى أبو الريش مستمر في أداء رسالته كحائط صد أساسي لعلاج أطفال مصر، وأن تجهيز وحدة قلب الأطفال بأحدث الأجهزة والخرائط ثلاثية الأبعاد يعكس استراتيجية المستشفيات في القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

​ووبدورها أكدت الدكتورة سحر شاكر أن نجاح ورشة العمل يعكس المكانة العلمية الرائدة لوحدة قلب الأطفال، ومستشفى أبو الريش التخصصي للأطفال كمركز إقليمي متميز في مجال أمراض وكهرباء قلب الأطفال، وقدرتهما على تنظيم فعاليات علمية متقدمة تستقطب الخبرات الدولية وتوفر رعاية علاجية على أعلى المستويات. كما يؤكد استمرار التعاون العلمي الدولي ودعم برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، بما يعزز ريادة المدرسة المصرية في مجال القسطرة العلاجية لاضطرابات نظم القلب لدى الأطفال ويعود بالنفع المباشر على المرضى وأسرهم.