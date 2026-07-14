عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين ورفع 165 طن قمامة ومخلفات ببنى سويف

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بتكثيف الجهود الميدانية في ملفات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة ومواجهة التعديات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

ففي مركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم نفذت الوحدة حملة نظافة بالمدينة شملت شارع جمال عبد الناصر وبورسعيد والمركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول ومدرسة محمد فريد والبنك الأهلي وطريق السوق وشارع المستوصف مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها لمصنع كوم أبو راضي، وعقدت لقاء مفتوح مع أهالي قرية بني عدي لمناقشة شكوى خاصة بملف التصالح والعمل على إزالة أسبابها، وفي قرية اشمنت تمت حملة نظافة وتسوية للشوارع ورفع تراكمات من طريق عز الرجال والسوق وماكينة بشري ومدخل المدارس وطراد النيل والمصرف بإجمالي 165 طناً بحضور حماده راضي نائب رئيس المركز ورئيس القرية أشمنت.

وفي مركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع الرئيسية شملت شارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع الروضة وشارع الأباصيري وشارع 17 ببني سويف الجديدة وشارع ترعة البوصة وجسر إسلام وميدان مولد النبي كما رفعت إدارة الحدائق مخلفات من حديقة الشلال وطريق بني هارون ومثلث الحمرايا، وشملت أعمال النظافة القروية رفع أطنان من القمامة من مدخل قرية تزمنت الشرقية وطريق موقف محي الدين وطريق منشأة عاصم وقرى بلفيا والحكامنة وبني رضوان، وتم إيقاف أعمال بناء مخالفة وبدون ترخيص مع التحفظ على المهمات، وفي ملف الإنارة تم تركيب كشافات طاقة شمسية بشارع عبد السلام عارف بميدان الزراعيين ومتابعة صيانة كشافات طريق طراد النيل بتزمنت/ الحلابيه وصولاً إلى قرية معارك.

وفي مركز ومدينة ببا تابع أحمد علاء رئيس المركز أعمال استكمال بناء وتطوير المستشفى والوقوف على آخر المستجدات ووجه بسرعة التنفيذ للانتهاء في المدة المحددة، كما تم متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية منها شارع التحرير قبلي والمعهد الديني وطراد النيل قبلي ومكي وعبد الوهاب ناجي و6 متر والمواصلة ومسجد الحسيني وفرحات والمركز الطبي وأرض السجلة وعمائر السلخانة وبلال بن رباح والشوارع الجانبية، وعلى مستوى القرى نفذت الوحدة المحلية لقرية سدس حملة نظافة على الطريق الزراعي بداية من سدس مروراً بقرية هربشنت والشوشة حتى فرية الشيخ سراج، وقامت وحدة هلية بأعمال نظافة بمدخل القرية وعلى طريق هلية سمسطا ومنطقة محول الجمعية الزراعية، بينما شملت حملة جزيرة ببا مدخل القرية وطريق عوامة الليمون ووسط القرية وطريق الرملة وشارع الوحدة المحلية.