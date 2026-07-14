تفتيش مفاجئ على الوحدات السكنية الحكومية للتأكد من شغل المستحقين لها

فى جنوب بنى سويف:

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حزمة من الجهود والأنشطة الميدانية في مختلف القطاعات، شملت تكثيف أعمال النظافة والتجميل، والمرور على الوحدات السكنية الأولى بالرعاية للتأكد من شغل المستحقين لها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتشديد الرقابة على الأسواق، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، إلى جانب متابعة ملفات التصالح وصيانة المرافق.

ففي مركز ومدينة سمسطا برئاسة أسامة يونس نفذت الوحدة حملة نظافة موسعة شملت عدداً من شوارع المدينة وتفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من المجالس القروية، وتم توريد أكثر من 80 طناً من المخلفات لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي وتحرير إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طرق، كما تمت صيانة كشافات أعمدة الإنارة بالمحمودية التابعة لمجلس قروي مازورا، وقامت اللجنة المشكلة بالمرور المفاجئ على الوحدات السكنية الأولى بالرعاية للتأكد من شغل المستحقين لها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي مركز ومدينة الفشن تحت إشراف مدحت صلاح رئيس المدينة تتواصل خطة ميدانية مكثفة للقضاء على تجمعات المخلفات على مدار الأسبوع بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والمجالس القروية، وأسفرت أعمال أمس الاثنين عن رفع أكثر من 90 طناً من المخلفات والقمامة بنطاق مجلس قروي الفنت لتحسين مستوى النظافة، كما تمت إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية الجمهود وتلت في إطار مواجهة التعديات.

وفي مركز ومدينة إهناسيا تابع أحمد توفيق رئيس المركز انتظام العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك للإسراع بإنجاز ملفات التصالح والتقنين والانتهاء من المتغيرات أولاً بأول، وقام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة بشوارع ممدوح مصطفى وعبد المنعم رياض وترعة السلطاني وعبد اللطيف قاسم مع الالتزام بنسبة الترشيد، كما تمت متابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى ومركز إهناسيا.

في مركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع الرئيسية شملت شارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع الروضة وشارع الأباصيري وشارع 17 ببني سويف الجديدة وشارع ترعة البوصة وجسر إسلام وميدان مولد النبي كما رفعت إدارة الحدائق مخلفات من حديقة الشلال وطريق بني هارون ومثلث الحمرايا، وشملت أعمال النظافة القروية رفع أطنان من القمامة من مدخل قرية تزمنت الشرقية وطريق موقف محي الدين وطريق منشأة عاصم وقرى بلفيا والحكامنة وبني رضوان، وتم إيقاف أعمال بناء مخالفة وبدون ترخيص مع التحفظ على المهمات، وفي ملف الإنارة تم تركيب كشافات طاقة شمسية بشارع عبد السلام عارف بميدان الزراعيين ومتابعة صيانة كشافات طريق طراد النيل بتزمنت/ الحلابيه وصولاً إلى قرية معارك.