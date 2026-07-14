العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف تستقبل 3076 حالة بالعام

أعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، صدور الملخص الإحصائي السنوي الشامل لعياداتها الخارجية لكلية العلاج الطبيعي عن العام الجامعي 2025 - 2026، والذى كشف عن طفرة ملحوظة في مؤشرات الأداء وحجم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين؛ حيث يأتي هذا التقرير ليعكس النجاح الكبير الذي حققته الكلية في تقديم خدمة علاجية، تعليمية، ومجتمعية متميزة تتماشى مع رؤية الجامعة في تطوير المنظومة الصحية الإقليمية، والاعتماد على الكوادر الطبية المؤهلة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة في مختلف التخصصات الحيوية.

وأوضح رئيس الجامعة أن البيانات في الإحصائية السنوية أظهرت أن العيادات الخارجية استقبلت إجمالي 3,076 مريضًا على مدار العام، وتوزع عدد المرضى شهريًا بشكل دقيق بدءًا من يوليو 2025 الذي سجل أعلى معدل بـ 347 مريضًا، تلاه أغسطس بـ 257 مريضًا، ثم سبتمبر بـ 338 مريضًا، وأكتوبر بـ 338 مريضًا، ونوفمبر بـ 344 مريضًا، وديسمبر بـ 343 مريضًا، و سجل يناير 245 مريضًا، وفبراير 153 مريضًا، ومارس 170 مريضًا، وأبريل 175 مريضًا، ومايو 162 مريضًا، وصولًا إلى يونيو الذي سجل 204 مرضى. شمل هذا العدد 2,647 جلسة علاجية، وأجرت 429 تقييمًا شاملًا لحالات المرضى.

وأشارت الدكتورة شيرين مهني الى توزيع الحالات المرضية حسب التخصص الطبي، حيث تصدر تخصص العظام القائمة بإجمالي 1,185 حالة بنسبة (38.5%)، وجاء تخصص الأعصاب في المرتبة الثانية بـ 874 حالة بنسبة (28.4%)، يليه تخصص الأطفال بـ 543 حالة بنسبة (17.7%)، ثم تخصص الجراحة والحروق بـ 291 حالة بنسبة (9.5%)، وتخصص صحة المرأة بـ 183 حالة بنسبة (6.0%)، وأخيرًا تخصص تأهيل القلب والصدر والأوعية الدموية بـ 200 حالة بنسبة (6.5%). وتستند هذه المنظومة المتكاملة إلى فريق عمل متميز وعالي الكفاءة يضم 14 أخصائي علاج طبيعي، إلى جانب 45 عضو هيئة تدريس ومعاونين، يشاركون جميعًا في تقديم باقة متنوعة من أهم الخدمات الطبية التي تشمل الفحص والتقييم الشامل في جلسات العلاج الطبيعي المتخصصة، علاج وآلام الظهر والمفاصل، تأهيل صحة المرأة، بالإضافة إلى برامج تأهيلية حركية متكاملة والتوعية الصحية والوقاية.