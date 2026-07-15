محافظ سوهاج يشدد على سياسة "الباب المفتوح" ويوجه بمحاسبة المقصرين في استقبال شكاوى المواطنين

شدد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على الأهمية القصوى لعقد اللقاءات الدورية مع المواطنين للتعرف عن قرب على مشاكلهم والعمل على حلها فوراً، مؤكداً على التزام المحافظة الكامل باتباع سياسة "الباب المفتوح" وإزالة أي حواجز أو عوائق تمنع التواصل المباشر بين المواطن والمسؤول.



جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يعقده المحافظ لبحث مطالب المواطنين، حيث استمع لشكوى أحد المواطنين المفاجئة، والتي أفاد فيها بمنعه من مقابلة رئيس إحدى الوحدات المحلية لتقديم شكواه وعلى الفور، أبدى المحافظ استياءه الشديد ووجه بإعداد مذكرة عاجلة لتوضيح حقيقة الأمر، مشدداً على محاسبة وتوقيع الجزاء الرادع على كل من يثبت تورطه في منع المواطن من لقاء رئيس الوحدة المحلية أو عرقلة وصول صوته للجهاز التنفيذي.

وفي هذا السياق صرح اللواء طارق راشد قائلاً "إن خدمة المواطن السوهاجي وتلبية احتياجاته هي تكليف أساسي وغاية مجهوداتنا، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بوجود جزر منعزلة أو سد منيع بين المواطن والمسؤول في أي وحدة محلية أو مديرية خدمية بالمحافظة، مكاتبنا جميعاً مفتوحة، ومن يغلق بابه في وجه صاحب حاجة فليس له مكان بيننا، وسنواجه أي تقصير في هذا الملف بمنتهى الحسم قانونياً وإدارياً لتسيير تقديم الخدمات للمواطنين بكرامة ويسر".