بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في كأس العالم 2026..الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب إنجلترا، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في نصف نهائى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

تأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم عقب تحقيقه الفوز أمام منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعتهما في دور الـ 8 وكان منتخب إنجلترا قد إنتزع التأهل لنصف النهائي عقب تجاوزه عقبة النرويج بالفوز 2-1.

موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا

قمة منتخب الأرجنتين ضد إنجلترا التي تجمعهما ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد إنجلترا

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الأرجنتين ضد إنجلترا التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأرجنتين ضد إنجلترا

تشكيل إنجلترا المتوقع ضد الأرجنتين

من المنتظر أن يشهد تشكيل إنجلترا ضد الأرجنتين الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جاريل كوانسا، إيزري كونسا، مارك غيهي، نيكو أورايلي.

خط الوسط : إليوت أندرسون وجود بيلينجهام. بوكايو ساكا ، مورجان روجرز ، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: هاري كين.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع ضد إنجلترا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع ضد إنجلترا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



