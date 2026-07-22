الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة في مصر.. انخفاض الحرارة بالقاهرة إلى 37 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليًا، مؤكدة أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، مع تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية خلال الأسبوع القادم وعودة فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة تستمر حتى غد الخميس، على أن يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة.

وأضافت أن الأجواء ستشهد مزيدًا من التحسن خلال الأسبوع المقبل، مع عودة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بدءًا من يوم السبت.

درجات الحرارة المتوقعة بعد انكسار الموجة الحارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة بعد تراجع الموجة الحارة جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: 37 درجة مئوية.

37 درجة مئوية. السواحل الشمالية: 31 درجة مئوية.

31 درجة مئوية. جنوب البلاد: 44 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة أن الانخفاض سيكون تدريجيًا مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من الإرشادات للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة من الساعة 12 ظهرًا حتى 5 مساءً.

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.

ارتداء الملابس القطنية والفاتحة اللون.

استخدام واقي الشمس عند الخروج نهارًا.

تهوية المنازل والأماكن المغلقة بشكل مستمر.

تحذيرات لقائدي السيارات خلال الطقس الحار

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر عدة نصائح لقائدي السيارات، داعية إلى: