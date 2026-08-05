استجابة فورية.. محافظ سوهاج يوجه بحصر خسائر منزل "قاو غرب" المنهار وإدراجه ضمن "حياة كريمة"

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة إلى الدكتور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة حصر الخسائر الناجمة عن حادث انهيار منزل مكون من طابقين بقرية "قاو غرب" التابعة لمركز طما، تمهيدا لصرف التعويضات المقررة طبقا لقوانين وزارة التضامن الاجتماعي بشكل فوري، وتقديم الدعم اللازم للأسرة المتضررة والمكونة من أكثر من 12 شخصًا.

وفي السياق ذاته وجه المحافظ بتقديم الدعم العيني الفوري للأسرة المتضررة لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية بشكل عاجل، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم جراء هذا الحادث المفاجئ.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بمعاينة موقع الحادث ميدانيا، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج المنزل المنهار ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لإعادة بنائه، بالتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لاستيفاء كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

وكانت قرية "قاو غرب" قد شهدت حادث انهيار المنزل المشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، مما أسفر عن إصابة مسن يبلغ من العمر 65 عاما بكدمات في الظهر ودخوله في حالة غيبوبة، إلى جانب إصابة سيدة بصدمة عصبية، حيث جرى نقلهما على الفور إلى مستشفى طما المركزي، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة وتم التصريح لهما بالخروج من المستشفى، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث بعد تحرير المحضر اللازم.