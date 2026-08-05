نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة أوبر: ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة

أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا رسميًا استنكرت فيه السلوك المنسوب إلى الفتاة في واقعة أوبر التي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست صحفية، وغير مقيدة بجداول النقابة، ولا تحمل أي صفة مهنية تخولها تمثيل الصحفيين أو الانتساب إلى النقابة.

جمال عبدالرحيم: الفتاة ليست صحفية ولا تمثل النقابة

أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الفتاة المذكورة ليست عضوًا بالنقابة، ولم يسبق قيدها في أي من جداولها، مشددًا على أن إطلاق صفة "صحفي" عليها أو ربطها بالنقابة يعد أمرًا غير صحيح.

وأضاف أن النقابة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة أو استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية أو للتأثير على مجريات الوقائع المختلفة، مؤكدًا أن مجلس النقابة يتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس المهنة أو اسم النقابة.

النقابة تتوعد منتحلي صفة الصحفي بإجراءات قانونية

وأوضح سكرتير عام النقابة أن مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي تأتي على رأس أولويات مجلس النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة ستتقدم ببلاغات رسمية ضد كل من ينتحل هذه الصفة، وكذلك ضد الكيانات الوهمية التي تستغل الشباب وتوهمهم بإمكانية ممارسة المهنة مقابل الحصول على بطاقات أو كارنيهات غير قانونية.

وأشار إلى أن هذه الكيانات لا تمت بصلة إلى نقابة الصحفيين، وتستغل اسمها في إصدار بطاقات عضوية نظير مبالغ مالية، رغم أنها غير منشأة وفقًا لأحكام الدستور أو القانون.

خالد البلشي سبق أن تقدم ببلاغات ضد الكيانات الوهمية

ولفت عبدالرحيم إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي سبق أن تقدم خلال الفترة الماضية بعدة بلاغات ضد منتحلي صفة الصحفي وضد الكيانات الوهمية التي تدعي تمثيل الصحفيين، في إطار جهود النقابة المستمرة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها ومنع استغلال اسمها.

وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متكاملة لملاحقة كل من يسيء إلى مهنة الصحافة أو ينتحل صفة لا يملكها، حفاظًا على حقوق الصحفيين المقيدين بالنقابة.

إصدار كارنيهات وهمية مقابل أموال

وشدد سكرتير عام النقابة على أن بعض الكيانات الوهمية تقوم بإصدار كارنيهات تحمل صفة "صحفي" مقابل مبالغ مالية، مستغلة اسم نقابة الصحفيين، رغم أن العاملين بها غير مقيدين بجداول النقابة.

وأوضح أن هذه الأفعال تشكل جرائم قانونية، من بينها انتحال صفة صحفي، وإنشاء كيان غير قانوني، فضلًا عن جريمة النصب المنصوص عليها في المادة (336) من قانون العقوبات، وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.

تحذير للجهات الحكومية والخاصة

وناشد جمال عبدالرحيم جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة، إلى جانب المؤسسات الأهلية، عدم التعامل مع هذه الكيانات أو الاعتداد بالبطاقات التي تصدرها، لأنها كيانات غير شرعية ومخالفة للدستور والقانون، ولا تملك أي صفة رسمية.

وأكد أن الاعتراف بأي جهة تدعي تمثيل الصحفيين خارج الإطار القانوني يفتح الباب أمام مزيد من حالات انتحال الصفة والإضرار بالمهنة.

نقابة الصحفيين هي الممثل القانوني الوحيد

واختتم سكرتير عام النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن نقابة الصحفيين، ومقرها 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، هي الممثل الشرعي والوحيد للصحفيين المصريين، وفقًا للمادة (77) من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز أن تمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة تُنشأ بقانون.

وأشار إلى أن قانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970 ينظم عمل النقابة التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1941، مؤكدًا استمرار مجلس النقابة في التصدي بقوة لكل محاولات انتحال صفة الصحفي أو إنشاء كيانات موازية تسيء إلى المهنة وتهدد مصداقيتها.