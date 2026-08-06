رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع تجهيزات العيادات والمعامل استعدادًا لتشغيلها

أجرى الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تجهيز عيادات ومعامل برنامج طب الفم والأسنان استعدادًا لتشغيلها وفق أعلى معايير الجودة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاستكمال البنية التعليمية والطبية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا توفيق النائب الأكاديمي، والدكتور باسم أنور رئيس قطاع التعليم والطلاب،والدكتور وليد سمير مدير برنامج طب الأسنان، محمد سليم أمين عام الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة ما تم إنجازه من تجهيزات داخل العيادات والمعامل، واطلع على مستوى التجهيزات الفنية والطبية، ومدى جاهزيتها لتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب، إلى جانب تقديم خدمات علاجية للمواطنين.

وقال رئيس الجامعة أن العمل جارى علي قدم وساق لافتتاح عيادتين لطب الأسنان تضمّان 36 كرسيًا لتقديم الخدمات العلاجية للجمهور، بالإضافة إلى 14 معملًا مجهزًا بأحدث الإمكانات في مختلف تخصصات طب الفم والأسنان، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تتماشى مع أحدث النظم الأكاديمية والتطبيقية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم العملية التعليمية والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارية القادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تحرص على توسيع دورها المجتمعي من خلال تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين عبر العيادات الجامعية، إلى جانب دعم منظومة التعليم الطبي بأحدث التجهيزات والتقنيات، بما يعكس رؤية الجامعة في تحقيق التكامل بين الجودة الأكاديمية وخدمة المجتمع.

سياحة وفنادق " بني سويف" تعزز شراكتها الدولية وتنفذ برنامج «فاتيل» العالمي لإدارة الضيافة

وفى سياق أخر، قامت كلية السياحة والفنادق بجامعة بنى سويف خطوة استراتيجية مهمة نحو تطبيق برنامج "فاتيل" الدولي لإدارة الضيافة (Vatel International Hospitality Management Programme)، والذي يُعد من أبرز البرامج الأكاديمية المعتمدة عالميًا؛ وانطلقت أولى خطوات التنفيذ بمشاركة الدكتور محمد فاروق شحاتة علي، منسق البرنامج بالكلية، في البرنامج التدريبي الأولي، والذي أُقيم بمدينة فاتيل نيم (Vatel Nîmes) بفرنسا، والذي استمر على مدار 5 أيام خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو الماضي، بحضور ومشاركة ممثلي الجامعات الدولية الشريكة، جاء ذلك بإشراف الدكتورة نهله محمد حلمي عميد كلية السياحة والفنادق.

وأكد الدكتور طارق علي، أن هذه الخطوة تعكس التزام جامعة بني سويف بالارتقاء بجودة التعليم العالي والتوسع في الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تحقيق التميز والتنافسية العالمية في مجالات السياحة والضيافة. كما أشار إلى أن البرنامج التدريبي المكثف بفرنسا استهدف تزويد ممثلي الجامعات بتدريب متكامل حول الفلسفة التعليمية لشبكة "فاتيل"، والمعايير الأكاديمية، والإجراءات التشغيلية، ومنظومة ضمان الجودة المعتمدة داخل الشبكة العالمية، إلى جانب استعراض النموذج التعليمي المتميز الذي يجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية الميدانية لإعداد كوادر قادرة على قيادة قطاع الضيافة عالميًا.

وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن الجلسات التدريبية تناولت آليات تصميم المناهج الدراسية، والتعلم القائم على الخبرة، والتعليم المدمج بالتدريب العملي، ونظم تقييم الطلاب، والحوكمة المؤسسية والمعايير المهنية، لافتًا إلى أن برنامج البكالوريوس في الإدارة الدولية للفنادق يمتد لاربع سنوات دراسية بإجمالي 240 ساعة معتمدة وفق النظام الأوروبي (ECTS)، بينما يمثل برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) المرحلة المتقدمة لمدة سنتين دراسيتين بإجمالي 120 ساعة معتمدة لتطوير الكفاءات الاستراتيجية والقيادية للخريجين والمهنيين.

وأضاف رئيس الجامعة أن التدريب ركز أيضًا على المتطلبات المؤسسية لضمان نجاح النموذج، وفي مقدمتها تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعميق الشراكات مع كبرى السلاسل والمؤسسات الفندقية عالميًا، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للطلاب للاستفادة من برامج التنقل الطلابي والتدريب الدولي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نهلة محمد حلمي، عن اعتزاز الكلية بهذا الإنجاز الذي يمثل محطة استراتيجية فارقة في مسيرة تطوير الكلية، مشيرة إلى أن إطلاق برنامج "فاتيل" يجسد الرؤية الاستراتيجية للكلية في تقديم بيئة تعليمية معتمدة دوليًا تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتعمل على صقل المهارات الإدارية والريادية للطلاب، مما يعزز فرص توظيف الخريجين ويدعم جهود تنمية قطاعي السياحة والضيافة في مصر والمنطقة.