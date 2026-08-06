محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بنى سويف نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026 بنسبة بنجاح 79.9% للطلاب النظاميين،حيث تقدم للامتحان 22673 طالبًا وطالبة ،حضر منهم 21286 نجح منهم 17009،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 69.55%، حيث تقدم للامتحان 608 حضر منهم 519 ونجح منهم 361 طالبًا، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 70.56% ، ونسبة 100% لطلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ،و100% للنور مكفوفين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ" اليوم" بوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عصام عبد المهدي عمارة ، لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية "بمختلف أنواعها"للعام الدراسي 2025 /2026 .

من جهته أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أنه على ترتيب الإدارات حسب النسبة "دور ثان"جاءت سمسطا في المركز الأول بنسبة نجاح 91.35 %، تلتها إدارة إهناسيا فى المركز الثانى بنسبة 89.98% ،بينما جاءت إدارة الواسطى فى المركز الثالث بنسبة نجاح 80.05%، وإدارة ناصرفى الرابع بنسبة 79.80%،وفى المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 75.03% فيما جاءت إدارة ببا في المركز السادس بنسبة نجاح 74.10%، وإدارة بني سويف فى المركز السابع بنسبة 71.47%.