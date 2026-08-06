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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

المحافظ يعتمد نتيجة
المحافظ يعتمد نتيجة الدور الثانى

اعتمد اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بنى سويف نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026 بنسبة بنجاح 79.9% للطلاب النظاميين،حيث تقدم للامتحان 22673 طالبًا وطالبة ،حضر منهم 21286 نجح منهم 17009،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 69.55%، حيث تقدم للامتحان 608 حضر منهم 519 ونجح منهم 361 طالبًا، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 70.56% ، ونسبة 100% لطلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ،و100% للنور مكفوفين. 
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ" اليوم" بوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عصام عبد المهدي عمارة ، لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية "بمختلف أنواعها"للعام الدراسي 2025 /2026 .
من جهته أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أنه على ترتيب الإدارات حسب النسبة "دور ثان"جاءت سمسطا في المركز الأول بنسبة نجاح 91.35 %، تلتها إدارة إهناسيا فى المركز الثانى بنسبة 89.98% ،بينما جاءت إدارة الواسطى فى المركز الثالث بنسبة نجاح 80.05%، وإدارة ناصرفى الرابع بنسبة 79.80%،وفى المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 75.03% فيما جاءت إدارة ببا في المركز السادس بنسبة نجاح 74.10%، وإدارة بني سويف فى المركز السابع بنسبة 71.47%.

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