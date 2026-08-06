ذكرى ميلاد مطاوع عويس.. رحلة فنية صنعتها موهبة الأدوار الثانية من تاجر الخضار إلى المخبر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مطاوع عويس، أحد أبرز نجوم الأدوار الثانية في السينما والدراما المصرية، والذي استطاع أن يحفر اسمه في ذاكرة الجمهور رغم عدم تقديمه أدوار البطولة المطلقة، بفضل حضوره المميز وأدائه العفوي الذي منح شخصياته مصداقية خاصة جعلته من الوجوه المحببة لعشاق الفن المصري.

ذكرى ميلاد مطاوع عويس

يستعيد الجمهور في ذكرى ميلاد مطاوع عويس مشوارًا فنيًا حافلًا بالعطاء، نجح خلاله في تقديم عشرات الشخصيات التي عكست تفاصيل الحياة اليومية للمواطن البسيط، ليصبح واحدًا من الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ السينما والدراما.

ورغم أن انطلاقته الفنية جاءت في سن متأخرة نسبيًا، فإن موهبته وقدرته على تجسيد الشخصيات الشعبية فتحت أمامه أبواب المشاركة في عدد كبير من الأعمال الناجحة.

من تاجر الخضار إلى شخصية المخبر

اشتهر الفنان الراحل بتقديم شخصية تاجر الخضار في أكثر من عمل فني، حيث نجح في تجسيدها بأسلوب بسيط وقريب من الجمهور، كما ارتبط اسمه أيضًا بشخصية المخبر التي قدمها بخفة ظل وأداء تلقائي جعلها من أكثر الأدوار رسوخًا في أذهان المشاهدين.

ولم تقتصر موهبته على هاتين الشخصيتين، بل قدم أيضًا أدوار الموظف، والبواب، والجار، ورجل الشارع، مستفيدًا من ملامحه الطبيعية وقدرته على التعبير بعفوية، وهو ما منحه حضورًا مميزًا في كل ظهور على الشاشة.

بصمة قوية رغم غياب البطولة

على مدار مسيرته الفنية، تعاون مطاوع عويس مع نخبة من كبار نجوم السينما والدراما، وشارك في أعمال حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مؤكدًا أن قيمة الفنان لا ترتبط بحجم الدور، وإنما بقدرته على التأثير في الجمهور.

ورغم أن البطولة المطلقة لم تكن ضمن محطاته الفنية، فإن كل شخصية قدمها تركت أثرًا واضحًا لدى المشاهد، وأسهمت في نجاح العديد من الأعمال التي شارك فيها.

سر تعلق الجمهور بمطاوع عويس

تميز الفنان الراحل بأداء واقعي بعيد عن المبالغة، وهو ما جعل الجمهور يصدق الشخصيات التي قدمها ويتفاعل معها بسهولة.

كما ساعده أسلوبه البسيط في الأداء على تجسيد نماذج من المجتمع المصري بصورة طبيعية، ليصبح أحد أبرز نجوم الأدوار الثانية الذين نجحوا في فرض حضورهم داخل الأعمال الفنية.

إرث فني لا يزال حاضرًا

رغم مرور سنوات على رحيل مطاوع عويس، فإن أعماله لا تزال تحظى بإقبال واسع من الجمهور، خاصة مع إعادة عرض العديد من الأفلام والمسلسلات التي شارك فيها.

ويحرص محبو الفنان في ذكرى ميلاده على استعادة مشاهده المميزة، باعتباره نموذجًا للفنان المجتهد الذي صنع مكانته بموهبته وإخلاصه لفنه، دون أن يعتمد على البطولة أو المساحات الكبيرة.

ويبقى اسم مطاوع عويس حاضرًا في ذاكرة الفن المصري، باعتباره أحد أبرز نجوم الأدوار الثانية الذين أثبتوا أن الأداء الصادق والموهبة الحقيقية قادران على تخليد صاحبهما، لتظل أعماله شاهدًا على مسيرة فنية تركت أثرًا ممتدًا في وجدان الجمهور.