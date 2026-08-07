رفع 304 إشغال وإزالة تعديات على مساحة فدان و7 قراريط ببنى سويف

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ خططها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات ومخالفات البناء، ومتابعة المشروعات الخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الانضباط بكافة القطاعات.

ففي مركز ومدينة سمسطا، أشرف أسامة يونس رئيس المركز على تنفيذ حملة إشغالات مكبرة والتي أسفرت عن إزالة 304 إشغال متنوع بشوارع بورسعيد ومحمود سليمان والجلاء و26 يوليو، شملت إشغالات للباعة الجائلين والمقاهي والأسواق العشوائية والإعلانات غير المرخصة، مع التحفظ على المضبوطات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما حررت إدارة البيئة 6 محاضر بيئية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، ونفذت الوحدة حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة فدان و7 قراريط بزمام قرية مازورا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز تنفيذ حملات النظافة وتشجير الطرق، مع توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن مبادرة "بصمة سويفي"، حيث شملت الأعمال رفع المخلفات وتمهيد الطرق على جانبي طريق إهناسيا – بني سويف وحتى مدخل المدينة، وطريق ومدخل قرية النويرة وشرهي ومدخل عزبة الديري وعزبة تمام كساب، إلى جانب توريد المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، كما تم تنفيذ حالتي إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية طما فيوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الفشن، تابعت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح انتظام سير العمل بالقافلة الطبية المجانية التي نفذتها مديرية الصحة بقرية الحيبة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتنظيم ندوات للتثقيف الصحي، وإجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، بالتوازي مع تنفيذ حملة موسعة للنظافة ورفع المخلفات وتمهيد وتسوية الطرق، أسفرت عن توريد أكثر من 50 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية الأستاذ شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة بعدد من شوارع المدينة، شملت جمال عبد الناصر، وبورسعيد، والمركز الجديد، وشجرة الدر، وسعد زغلول، وطريق بني زايد، وشارع مدرسة محمد فريد، والمستوصف، والسوق، وغرب البلد، والجامع الكبير، والمرور، وفاطمة الزهراء، مع نقل المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تابعت الوحدة أعمال تمهيد وتسوية طريق عزبة الحلوب التابعة لقرية دلاص تمهيدًا للرصف، إلى جانب أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرية وتوابعها.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية،شملت بورسعيد، والجنينة، وفياض، والبوستة، وإمبابي، والإسعاف، ومعمل البرج، والمطحن، والمشروع، وصدقي، والمسجد الغربي، وفانوس، وأسعد، وخلاف، والسنترال، والسجل المدني، ومحيط الموقف، وشارع المحمدي، مع تفريغ الحاويات وتوريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا، كما تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي وسرعة إنهاء المعاملات المتوقفة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وفي مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي، كما نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكثفة شملت عدداً من الشوارع والميادين الرئيسية، من بينها عبد السلام عارف، وكورنيش النيل، وطريق السادات، وصلاح سالم، وحافظ، وميدان مولد النبي، وأحمد عرابي، وميدان المديرية، والرياضي، والدهشوري، والجبالي، إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل وزراعة بمربع الفيلات ورفع أحد فروع الأشجار بشارع إسلام، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية بمنطقة الأباصيري.