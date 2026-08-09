ناصف ماهر يتسلم مهام عمله وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج

استكمالًا لمسيرة العمل ودعمًا لجهود تطوير الأداء التعليمي والإداري بالمحافظة

تسلّم ناصف ماهر، اليوم الأحد، مهام عمله وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، في إطار دعم العمل القيادي بالمديرية، ومواصلة جهود الارتقاء بالأداء التعليمي والإداري بمختلف الإدارات والمدارس على مستوى المحافظة.

ووجّه وكيل المديرية الشكر والتقدير للسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الثقة التي حظي بها وتكليفه بمهام وكيل المديرية، مؤكدًا حرصه على العمل وفق توجهات الوزارة ودعم جهود تطوير العملية التعليمية. كما أعرب عن تقديره للواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مؤكدًا حرصه على التعاون مع جميع الجهات المعنية بما يخدم العملية التعليمية وأبناء المحافظة.

كما أعرب وكيل المديرية عن سعادته بالعمل في مديرية التربية والتعليم بسوهاج تحت قيادة الأستاذ ياسر أنس، وكيل الوزارة، مؤكدًا تطلعه إلى التعاون والمشاركة في جهود الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة أبناء المحافظة.

ومن جانبه، رحّب الأستاذ ياسر أنس، بوكيل المديرية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق وتضافر الجهود بين قيادات المديرية والعاملين بها.

جدير بالذكر أن الأستاذ ناصف ماهر تدرج في عدد من المناصب التعليمية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، من بينها مدير إدارة الاتصال السياسي، ومدير إدارة التعليم الخاص، ومدير إدارة المشاركة المجتمعية، كما تولى مهام رئيس قطاع الإسكندرية لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وشغل منصب وكيل إدارة برج العرب التعليمية بالإسكندرية.