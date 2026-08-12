معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026.. موعد الصرف ورابط الاستعلام بالرقم القومي

يترقب المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة 2026 موعد صرف الدعم النقدي عن شهر أغسطس، بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد للصرف، وسط اهتمام من الأسر المستفيدة بمعرفة موعد إتاحة المستحقات وطرق الحصول عليها، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن حالة المعاش باستخدام الرقم القومي.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2026 يوم السبت الموافق 15 أغسطس، وفقًا للموعد المحدد لصرف مستحقات البرنامج.

ويشمل الصرف جميع المستفيدين المستحقين للدعم النقدي، ومن بينهم حاملو بطاقات «ميزة»، وذلك من خلال منافذ وقنوات الصرف التي تتيحها الجهات المعنية.

وبذلك، تفصل المستفيدين أيام قليلة عن بدء صرف مستحقات شهر أغسطس، ويمكن لكل مستفيد متابعة موقف الدعم الخاص به من خلال الوسائل الرسمية المخصصة للاستعلام.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2026

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل أمام المستفيدين للحصول على مستحقاتهم الشهرية، بما يتيح لهم اختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم.

وتشمل أماكن ووسائل صرف معاش تكافل وكرامة:

ماكينات الصراف الآلي ATM .

. المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

منافذ صرف كارت «ميزة» البنكي.

مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويجب على المستفيد التأكد من إتاحة المبلغ المستحق قبل التوجه إلى منفذ الصرف، لتجنب الانتظار أو التكدس.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن موقف المستفيد من برنامج تكافل وكرامة، من خلال استخدام الرقم القومي لصاحب بطاقة الدعم.

وتساعد خدمة الاستعلام الإلكتروني المستفيد على معرفة حالة المعاش، سواء كان الدعم ساريًا أو متجمدًا أو موقوفًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد مقار الجهات المختصة.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

يمكن للمستفيد الاستعلام عن موقف معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك» من القائمة الموجودة أعلى الصفحة. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة تكافل وكرامة. الضغط على زر «استعلام». الاطلاع على نتيجة الاستعلام وحالة المعاش الظاهرة على الموقع.

وتظهر للمستفيد تفاصيل موقفه من الدعم، بما في ذلك ما إذا كان المعاش ساريًا أو متجمدًا أو موقوفًا.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، وفي مقدمتها الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

ومن أبرز الفئات التي يشملها البرنامج:

الأشخاص ذوو الإعاقة.

الأطفال الأيتام أو في بعض الحالات الاجتماعية المحددة.

المرأة المعيلة، ومن بينها الأرملة والمطلقة والمهجورة والمنفصلة.

زوجة نزيل مراكز الإصلاح، وفقًا للشروط المحددة.

المسنون الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

الأسر الفقيرة والأسر المعالة، وفقًا لمعايير الاستحقاق.

أهمية الاستعلام قبل موعد الصرف

وينصح المستفيدون بمتابعة حالة معاش تكافل وكرامة قبل موعد الصرف، خاصة في حال وجود أي تغيير في بيانات الأسرة أو موقف الاستحقاق.

كما يتيح الاستعلام الإلكتروني معرفة موقف الدعم بشكل مباشر، والتأكد من استمرار الاستحقاق قبل التوجه إلى أماكن الصرف.

ومع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026، يزداد بحث المستفيدين عن موعد إتاحة المبالغ وطرق الصرف والرابط الرسمي للاستعلام، خاصة أن البرنامج يمثل مصدر دعم أساسي للعديد من الأسر والفئات المستحقة في مختلف محافظات الجمهورية.