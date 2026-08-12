موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026..اعرف التوقيت في القاهرة والمحافظات

يبحث كثير من المواطنين عن موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، بالتزامن مع حلول آخر الصلوات المفروضة خلال اليوم، وحرص المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة وأدائها في أوقاتها.

ووفقًا للبيانات الرسمية للهيئة العامة للمساحة، يحين موعد أذان العشاء في القاهرة اليوم عند الساعة 9:03 مساءً، مع اختلاف التوقيت من محافظة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي.

موعد أذان العشاء اليوم في القاهرة

يأتي موعد أذان العشاء اليوم في القاهرة الساعة 9:03 مساءً، وذلك بعد أذان المغرب الذي يحين في تمام الساعة 7:39 مساءً.

وتكون مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم كالتالي: الفجر الساعة 4:45 صباحًا، والظهر 1:00 ظهرًا، والعصر 4:37 مساءً، والمغرب 7:39 مساءً، والعشاء 9:03 مساءً.

موعد أذان العشاء في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، يحين أذان العشاء اليوم في تمام الساعة 9:12 مساءً، بينما يأتي أذان المغرب الساعة 7:46 مساءً، والعصر الساعة 4:44 مساءً.

ويختلف توقيت الصلاة بين الإسكندرية والقاهرة بفارق عدة دقائق، وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

أذان العشاء اليوم في أسوان

أما في أسوان، فيحين موعد أذان العشاء الساعة 8:42 مساءً، بينما يؤذن للمغرب الساعة 7:24 مساءً.

وتوضح بيانات مواقيت الصلاة الرسمية أن أوقات الأذان تتغير تدريجيًا بين محافظات الجمهورية، خاصة بين شمال البلاد وجنوبها.

موعد العشاء في شرم الشيخ

وفي مدينة شرم الشيخ، يحين موعد أذان العشاء اليوم الساعة 8:46 مساءً، بعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:24 مساءً.

وتأتي هذه المواقيت وفق البيانات المعلنة لليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026.

مواقيت العشاء في عدد من المحافظات

وتختلف مواعيد أذان العشاء اليوم من محافظة إلى أخرى، ومن أبرزها:

القاهرة: 9:03 مساءً.

9:03 مساءً. الإسكندرية: 9:12 مساءً.

9:12 مساءً. بورسعيد: 9:02 مساءً.

9:02 مساءً. السويس: 8:58 مساءً.

8:58 مساءً. العريش: 8:56 مساءً.

8:56 مساءً. الإسماعيلية: نحو 9:00 مساءً.

نحو 9:00 مساءً. أسوان: 8:42 مساءً.

8:42 مساءً. الأقصر: 8:47 مساءً.

8:47 مساءً. قنا: 8:48 مساءً.

8:48 مساءً. شرم الشيخ: 8:46 مساءً.

8:46 مساءً. الغردقة: نحو 8:51 مساءً.

نحو 8:51 مساءً. مرسى علم: 8:37 مساءً.

موعد أذان العشاء في مصر اليوم

ويظل موعد أذان العشاء اليوم في القاهرة عند الساعة 9:03 مساءً هو التوقيت الأكثر بحثًا، مع ضرورة مراعاة اختلاف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى.

وتوفر الهيئة العامة للمساحة بيانات مواقيت الصلاة بحسب المدن والمحافظات، بينما تنشر دار الإفتاء المصرية مواقيت الصلاة الرسمية للقاهرة وغيرها من المدن.

وبذلك، يكون أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 في القاهرة الساعة 9:03 مساءً، بينما يأتي في الإسكندرية الساعة 9:12 مساءً، وفي أسوان الساعة 8:42 مساءً، وفي شرم الشيخ الساعة 8:46 مساءً.