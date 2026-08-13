إزالة 34 حالة تعدٍ و310 إشغال وتحرير محاضر بيئية جنوب بنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات ومخالفات البناء، وتحسين منظومة الإنارة، مع سرعة التعامل مع المخالفات والحالات الطارئة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة.

ففي مركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، تم تنفيذ حملة مكبرة للإزالات والإشغالات والبيئة برئاسة أحمد علاء الدين، أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدٍ على أراضي ولاية الزراعة والري ، كما تم رفع 310 إشغالات متنوعة ثابتة ومتحركة، شملت يافطات وإعلانات وبروزًا وتندات بدون ترخيص من الوحدة المحلية، إلى جانب تحرير 6 محاضر بيئية بحضور شرطة المسطحات المائية وقسم البيئة بالوحدة، كما تواصلت أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية، ومنها شارع بورسعيد قبلي، وشارع المعهد الديني، وشارع بنك القاهرة، وشارع الأكاديمية، وشارع مدرسة سان مارك، وشارع المسجد الجديد قبلي، وشارع خلف الأكاديمية، وشارع المحمدي، وشارع الأتوبيس القديم، وشارع خضر، وتقسيم هشام سليم، والشوارع الجانبية، وعزبة قطب باشا، وعزبة محمود خليفة، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية سدس حملة نظافة عامة بالطريق الزراعي أمام قريتي سدس وهربشنت، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية صفط راشين حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام بطريق صفط راشين–ببا تمهيدًا لرصف الطريق.

وفي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بعدد من الشوارع والمناطق، شملت جسر إسلام، وميدان مولد النبي، وشارع حافظ، وشارع أحمد عرابي، وشارع صلاح سالم، وشارع عبد السلام عارف، وكورنيش النيل، وطريق السادات، وشارع بورسعيد، كما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع كميات من القمامة والمخلفات من نطاق قرى إهناسيا الخضراء ودموشيا وبني عفان وبلفيا والدوالطة، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالفة بقرية إهناسيا الخضراء، تمثلت في تنفيذ شدة خشبية استعدادًا لعمل سملات أرضية، والتحفظ على الأخشاب، فضلًا عن صيانة الأعمدة الكهربائية بقرية إبشنا، وصيانة كشافات طريق بني سويف/ إهناسيا وتركيب كشافات ليد.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، تواصلت حملات النظافة بالمدينة والقرى، حيث شملت أعمال النظافة شارع الجيش، وشارع المصرف القبلي والبحري، وطريق الصحارة، ومنطقة المعهد الديني بالشناوية، وشارع بورسعيد، وشارع أبو بكر الصديق، ومنطقة المنشية، ومنطقة الشامية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقايا، وشارع عظيم الدولة، ومنطقة بحري البلد بالمدينة، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم تنفيذ حملة إزالة بقرية دلاص أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتوازي مع تمهيد وتسوية مداخل ومخارج القرية ورفع التراكمات من القرية وتوابعها، هذا بجانب استمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات من القرية وتوابعها.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصل مدحت صلاح رئيس المركز متابعته الميدانية لعدد من الملفات الحيوية، حيث تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استقبال وإنهاء ملفات التصالح، كما تابع منظومة المتغيرات المكانية الفرعية، مشددًا على أهمية رصد مخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة أعمال لجان التصالح بالإدارة الهندسية، وفي قطاع الصرف الصحي يجري رفع جسات محطة الرفع الخاصة بالصرف الصحي بقرية طلا، كما تواصلت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء بالطرق الرئيسية والفرعية بالقرى، وإصلاح أعطال المياه، بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات من المدينة والقرى، حيث تم توريد 50 طنًا من القمامة إلى مصنع التدوير بسمسطا.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز سير العمل بالمجالس القروية، حيث تم المرور الميداني على مجلس قروي بدهل والوحدة الصحية ومتابعة مبادرة «100 يوم صحة»، وفي ملف النظافة تم تنفيذ حملة موسعة بعدد من شوارع المدينة، أسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، وتوريد 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، مع تحرير عدد من الإنذارات للمخالفات البيئية وإشغالات الطرق.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، تمت متابعة رفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة، إلى جانب متابعة تكويد التكاتك، بما أسهم في تيسير حركة المرور أمام المواطنين، مع التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة، كما قام قسم الكهرباء بالوحدة بصيانة كشافات الإنارة بشوارع المدينة، وتمت متابعة إزالة حالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بناحية قرية العواونة ، إلى جانب فك شدة خشبية لدور أرضي بناحية قرية منشأة الأمراء والتحفظ على الأخشاب بمخازن الوحدة.