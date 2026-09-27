محافظ سوهاج يفتتح معرض منتجات شركة النيل للزيوت والمنظفات ويوجه بالتسويق الجيد لها بأسعار تنافسية

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، معرض منتجات شركة النيل للزيوت والمنظفات، بشارع العشرين بمدينة ناصر حي شرق سوهاج، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المنتجات المحلية والتعريف بها، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من المنتجات ذات الجودة والأسعار المناسبة، بحضور الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وإيمان عياد رئيس قطاع مصانع الهدرجة.

وتفقد المحافظ المنتجات المعروضة، مشيدًا بمستوى جودتها، مؤكدًا أن منتجات الشركة لا تقل في جودتها عن مثيلاتها المطروحة بالأسواق، مع تميزها بأسعار تنافسية، تصل في بعض المنتجات إلى نحو نصف أسعار المنتجات المماثلة بالأسواق.

ووجّه " المحافظ " بضرورة الاهتمام بالتسويق الجيد للمنتجات والتعريف بها على نطاق واسع، بما يسهم في زيادة الإقبال عليها، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة، مع التأكيد على طرح المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع.

ومن جانبها، أوضحت رئيس قطاع مصانع الهدرجة، أن منتجات الشركة يتم طرحها للمواطنين من خلال 5 منافذ توزيع بنطاق المحافظة، تشمل منفذ سوق مدينة ناصر الحضري، ومنفذ شارع البحر أسفل عمارة سلامة عبد الله، ومعرض شارع الورشة متفرع من شارع المحطة بحي غرب سوهاج، بالإضافة إلى معرض بمدينة طهطا بجوار مصنع أعلاف طهطا، فضلًا عن المعارض المتنقلة التي يتم تنظيمها ضمن العروض الشهرية، وذلك بهدف التوسع في إتاحة المنتجات للمواطنين وتوفيرها بأسعار تنافسية.