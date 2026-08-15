محافظ سوهاج: تنفيذ مشروع إنارة محور دار السلام – البلينا بتكلفة 10 مليون جنيه

محافظ سوهاج اللواء طارق راشد : المشروع يستهدف رفع كفاءة المحور وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين ليلاً

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، عن بدء إجراءات تنفيذ مشروع إنارة محور دار السلام – البلينا بالكامل، بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير بيئة أكثر أماناً للمواطنين، بما يواكب أعمال التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة سوهاج.

وأوضح المحافظ أنه تم الارتباط مع شركة الكهرباء لتنفيذ المشروع، والذي يتضمن إنارة المحور بالكامل باستخدام أعمدة إنارة وكشافات حديثة، إلى جانب مد كابلات كهربائية أرضية بطول المحور، وتركيب أكشاك كهرباء ومحولات للتغذية الكهربائية اللازمة للمشروع.

وأكد " راشد " أن تنفيذ مشروع الإنارة يسهم في رفع مستوى الأمان والسلامة على المحور، وتحسين الرؤية الليلية، والحد من معدلات الحوادث، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، خاصة خلال فترات الليل.

ومن جانبه، أوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام، أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة الكهرباء، مشيراً إلى أن أعمال الإنارة ستغطي محور دار السلام–البلينا بالكامل، بما يعزز كفاءة المحور ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة لأهالي المركز والمواطنين المترددين على الطريق.