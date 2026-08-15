ما حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء توضح

تزامنًا مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، تلقت دار الإفتاء المصرية عددًا من الأسئلة حول حكم صيام يوم المولد النبوي، وما إذا كان تخصيص هذا اليوم بالعبادة والصيام من الأمور المشروعة في الشريعة الإسلامية.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم المولد النبوي الشريف يُعد أمرًا مشروعًا وفعلًا حسنًا، مشيرة إلى أن صيام هذا اليوم يأتي اقتداءً بأصل فعل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يخص يوم الاثنين بالصيام، وهو اليوم الذي وُلد فيه، وفق ما أوضحته الدار في فتواها.

دار الإفتاء توضح حكم صيام المولد النبوي

وأكدت دار الإفتاء أن صيام يوم المولد النبوي الشريف من صور التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موضحة أن الاحتفال بذكرى مولده الشريف من الأعمال التي تحمل معاني الفرح والمحبة والشكر لله تعالى على نعمة ولادته وبعثته.

وأشارت الدار إلى أن صيام يوم الاثنين كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما استندت إليه في بيان مشروعية الصيام في ذكرى المولد النبوي، باعتبار أن يوم الاثنين هو يوم مولده الشريف.

كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي؟

وأوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي لا يقتصر على صورة واحدة، وإنما يمكن أن يكون من خلال تجمع الناس على ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد في مدحه والثناء عليه، وقراءة سيرته العطرة والتعرف على أخلاقه وهديه والتأسي به.

وأضافت أن من صور التعبير عن الفرح بهذه المناسبة إطعام الطعام، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والتوسعة على الأهل والأقارب، إلى جانب البر بالجار والأصدقاء، وذلك إعلانًا لمحبة النبي وفرحًا بمولده وشكرًا لله تعالى على هذه النعمة.

وأكدت الدار أن هذه الصور ليست على سبيل الحصر، وإنما جاءت لبيان بعض مظاهر الاحتفال التي تعكس المحبة والفرح بذكرى المولد النبوي الشريف.

حديث نبوي عن صيام يوم عاشوراء

واستشهدت دار الإفتاء في بيانها بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي يتناول صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليوم عاشوراء بعد أن وجد اليهود يصومونه، بعدما أخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه.

وذكرت الدار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»، ثم صامه وأمر بصيامه، وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان.

وأوضحت دار الإفتاء أن الاستدلال بهذا الحديث يأتي في سياق بيان أصل شكر الله تعالى على النعم من خلال العبادة، ومنها الصيام، لافتة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وعندما سُئل عن ذلك بيّن أنه يوم وُلد فيه.

المولد النبوي.. مناسبة للتعبير عن المحبة

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن ذكرى المولد النبوي تمثل مناسبة لاستحضار سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتعرف على أخلاقه وتعاليمه والاقتداء به، إلى جانب الإكثار من الأعمال الصالحة التي تعبر عن محبته.

وتشمل هذه الأعمال، بحسب ما أوضحته الدار، الصلاة على النبي، وقراءة سيرته، والصدقة، وإطعام الطعام، وصلة الرحم، والتوسعة على الأسرة، وغيرها من أعمال البر والطاعات.

وبذلك، أكدت دار الإفتاء أن صيام يوم المولد النبوي الشريف مشروع، ويمكن للمسلم اغتنام هذه المناسبة في التقرب إلى الله تعالى بمختلف صور الطاعات والأعمال الصالحة، مع استحضار سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به في العبادة والأخلاق والمعاملة.