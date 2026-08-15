موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات

يبحث المسلمون عن موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في مختلف المحافظات المصرية، لمعرفة توقيت صلاة المغرب والاستعداد لأدائها في وقتها، خاصة مع اختلاف مواعيد الأذان من مدينة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي.

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة في تمام الساعة 7:39 مساءً وفقًا لبيانات مواقيت الصلاة المنشورة، مع وجود فروق بسيطة في التوقيت بين المحافظات والمدن المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة

يحين موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة عند الساعة 7:39 مساءً.

وتأتي باقي مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم على النحو التالي:

أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

أذان الظهر: 1:00 مساءً.

أذان العصر: 4:36 مساءً.

أذان المغرب: 7:39 مساءً.

أذان العشاء: 9:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجيزة

أما موعد أذان المغرب اليوم في الجيزة، فيأتي في تمام الساعة 7:38 مساءً، وفقًا للبيانات الواردة عن مواقيت الصلاة اليوم.

وتختلف مواقيت الصلاة بفروق بسيطة بين القاهرة والجيزة، نتيجة اختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، يحين موعد أذان المغرب اليوم السبت في تمام الساعة 7:43 مساءً، وفقًا للمواقيت الواردة بالمصدر.

وتعد صلاة المغرب من الصلوات التي يتابع المواطنون موعد أذانها بشكل يومي، خاصة أن توقيتها يتغير تدريجيًا على مدار العام مع تغير موعد غروب الشمس.

موعد أذان المغرب في الأقصر

وبالنسبة إلى محافظة الأقصر، يأتي موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في تمام الساعة 7:25 مساءً.

وتختلف مواعيد الصلاة في الأقصر عن القاهرة والإسكندرية بسبب الموقع الجغرافي للمحافظة، وهو ما ينعكس على توقيت غروب الشمس وموعد دخول وقت صلاة المغرب.

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان

أما في محافظة أسوان، فيحين موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 7:58 مساءً.

وتسجل أسوان توقيتًا مختلفًا عن باقي المدن المذكورة، وهو أمر طبيعي بسبب موقعها الجغرافي جنوب مصر.

مواعيد أذان المغرب اليوم في أبرز المدن

يمكن تلخيص موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في المدن المذكورة كالتالي:

القاهرة: 7:39 مساءً.

7:39 مساءً. الجيزة: 7:38 مساءً.

7:38 مساءً. الإسكندرية: 7:43 مساءً.

7:43 مساءً. الأقصر: 7:25 مساءً.

7:25 مساءً. أسوان: 7:58 مساءً.

وتوضح جداول الهيئة المصرية العامة للمساحة أن مواقيت الصلاة تختلف بين المدن المصرية، بما في ذلك توقيت صلاة المغرب، وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

أهمية معرفة موعد صلاة المغرب

وتأتي أهمية البحث عن موعد أذان المغرب اليوم من حرص المسلمين على معرفة بداية وقت صلاة المغرب وأدائها في موعدها، إذ يبدأ وقتها بعد غروب الشمس.

كما أن متابعة المواقيت الخاصة بالمدينة التي يقيم فيها الشخص تساعد على تجنب الاعتماد على توقيت مدينة أخرى، خصوصًا مع وجود فروق زمنية بين المحافظات.

ويُنصح بمتابعة جداول مواقيت الصلاة المعلنة للمدينة بشكل مستمر، إذ تتغير المواعيد يوميًا بفروق بسيطة مع تغير أوقات الشروق والغروب.

موعد أذان المغرب اليوم

وبحسب المواقيت المنشورة، فإن موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة هو 7:39 مساءً، بينما يأتي في 7:43 مساءً بالإسكندرية، و7:25 مساءً بالأقصر، و7:58 مساءً بأسوان، مع اختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى.