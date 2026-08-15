موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في مختلف المحافظات المصرية، بالتزامن مع حلول وقت صلاة العشاء وحرص المسلمين على معرفة مواعيد الصلاة وأدائها في أوقاتها المحددة.

ويختلف موعد صلاة العشاء اليوم من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة، لذلك تختلف توقيتات الأذان بفروق بسيطة بين القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان وغيرها من المدن المصرية.

وتستعرض السطور التالية موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في عدد من أبرز المحافظات والمدن المصرية، إلى جانب باقي مواقيت الصلاة.

موعد أذان العشاء اليوم في القاهرة

يأتي موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة عند الساعة 9:01 مساءً، وفقًا لجدول مواقيت الصلاة المنشور لليوم.

وتأتي باقي مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم كالتالي:

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:39 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:01 مساءً.

موعد أذان العشاء في الجيزة

أما عن موعد أذان العشاء اليوم في الجيزة، فيحين في تمام الساعة 9:01 مساءً، مع وجود فروق طفيفة في بعض الجداول المنشورة بحسب طريقة الحساب والمدينة المحددة.

ويأتي موعد الصلاة في الجيزة اليوم ضمن المواقيت التالية:

أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:38 مساءً.

أذان العشاء: 9:01 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، يحين موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في تمام الساعة 9:08 مساءً.

وتأتي مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم على النحو التالي:

أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 1:05 مساءً.

أذان العصر: 4:43 مساءً.

أذان المغرب: 7:43 مساءً.

أذان العشاء: 9:08 مساءً.

وتوضح جداول مواقيت الصلاة أن الفروق بين المدن المصرية ترتبط بالموقع الجغرافي، وهو ما يفسر اختلاف توقيت أذان العشاء من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان العشاء في الأقصر

وبالنسبة إلى موعد أذان العشاء اليوم في الأقصر، فيأتي في تمام الساعة 8:44 مساءً، وفقًا لجدول مواقيت الصلاة لمدينة الأقصر بتاريخ 15 أغسطس 2026.

وتأتي باقي مواقيت الصلاة في الأقصر كالتالي:

أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 ظهرًا.

أذان العصر: 4:24 مساءً.

أذان المغرب: 7:25 مساءً.

أذان العشاء: 8:44 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم في أسوان

أما في محافظة أسوان، فتشير جداول مواقيت الصلاة المنشورة إلى أن موعد أذان العشاء اليوم يأتي في تمام الساعة 8:40 مساءً.

وتشمل مواقيت الصلاة في أسوان اليوم:

أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

أذان الظهر: 12:53 مساءً.

أذان العصر: 4:21 مساءً.

أذان المغرب: 7:23 مساءً.

أذان العشاء: 8:40 مساءً.

مواعيد أذان العشاء اليوم في أبرز المدن

يمكن تلخيص موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في أبرز المدن المذكورة كالتالي:

القاهرة: 9:01 مساءً.

9:01 مساءً. الجيزة: 9:01 مساءً.

9:01 مساءً. الإسكندرية: 9:08 مساءً.

9:08 مساءً. الأقصر: 8:44 مساءً.

8:44 مساءً. أسوان: 8:40 مساءً.

أهمية معرفة موعد صلاة العشاء

وتعد معرفة موعد أذان العشاء اليوم من أكثر مواقيت الصلاة التي يحرص المواطنون على البحث عنها يوميًا، خاصة مع اختلاف توقيت دخول وقت الصلاة بين المحافظات والمدن.

وتتغير مواقيت الصلاة بصورة تدريجية من يوم إلى آخر، لذلك يفضل الاعتماد على الجداول الرسمية أو المصادر الموثوقة عند معرفة موعد صلاة العشاء، مع اختيار المدينة التي يقيم بها الشخص لضمان الحصول على التوقيت المناسب.

ويأتي وقت صلاة العشاء بعد انتهاء وقت صلاة المغرب ودخول وقت العشاء، ولذلك يهتم المسلمون بمتابعة موعد الأذان يوميًا لأداء الصلاة في وقتها.

موعد أذان العشاء اليوم

ويتصدر موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 أغسطس 2026 محركات البحث، ويأتي في 9:01 مساءً بالقاهرة، و9:01 مساءً بالجيزة، و9:08 مساءً بالإسكندرية، و8:44 مساءً بالأقصر، و8:40 مساءً بأسوان، وفق جداول المواقيت المنشورة للمدن المختلفة.