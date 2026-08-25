قصة حياة النبي محمد من الميلاد إلى الوفاة..محطات مضيئة في السيرة النبوية

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى المولد النبوي الشريف، وهي مناسبة يستحضر فيها المسلمون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ودعا إلى توحيد الله ونشر قيم الرحمة والعدل والتسامح ومكارم الأخلاق.

وتظل السيرة النبوية الشريفة مصدرًا مهمًا للتعرف على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، منذ مولده في مكة المكرمة، مرورًا بمرحلة طفولته وشبابه، ثم بداية نزول الوحي والدعوة إلى الإسلام والهجرة والغزوات، وصولًا إلى حجة الوداع ووفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى.

وفي ذكرى المولد النبوي الشريف، نستعرض أبرز محطات قصة حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصورة مختصرة ومرتبة زمنيًا.

مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطفولته

وُلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في عام الفيل، في شهر ربيع الأول، ونشأ في كنف أسرته وقبيلته، وكانت السيدة حليمة السعدية مرضعته، بينما كانت السيدة أم أيمن من حواضنه.

وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نحو الرابعة من عمره، وقعت حادثة شق الصدر، وهي من الأحداث التي ذكرتها كتب السيرة في مرحلة طفولته.

وفي سن السادسة توفيت والدته السيدة آمنة بنت وهب، فانتقلت كفالته إلى جده عبد المطلب، الذي اعتنى به ورعاه.

وبعد وفاة جده عبد المطلب عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة من عمره، انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، الذي ظل يرعاه ويحميه.

حياة النبي في شبابه وزواجه من السيدة خديجة

عمل النبي صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم خلال فترة من طفولته وشبابه، ثم اتجه إلى التجارة، واشتهر بين قومه بالصدق والأمانة وحسن الخلق.

وفي سن الخامسة والعشرين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها، وأنجب منها عددًا من أبنائه، وهم القاسم وزينب وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله.

وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مثالًا في الأمانة والصدق وحسن التعامل، وهي صفات عُرف بها بين أهل مكة.

بداية نزول الوحي والدعوة إلى الإسلام

عندما بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن الأربعين، بدأ نزول الوحي عليه، وكانت هذه اللحظة بداية الرسالة المحمدية والدعوة إلى الإسلام.

وكان من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها من النساء، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه من الرجال، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصبيان.

وبعد مرحلة الدعوة السرية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالدعوة إلى عبادة الله وحده، داعيًا قومه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام والتمسك بمكارم الأخلاق.

الهجرة إلى الحبشة والمقاطعة في شعب أبي طالب

مع اشتداد أذى المشركين للمسلمين، وقعت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم تبعتها الهجرة الثانية، حيث وجد المسلمون في الحبشة قدرًا من الأمان.

كما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه لمقاطعة شديدة في شعب أبي طالب، واستمرت المقاطعة عدة سنوات، عانى خلالها المسلمون ظروفًا صعبة.

وفي عام الحزن توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، كما توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لوفاتهما أثر بالغ في حياة الرسول، ثم توجه النبي إلى الطائف داعيًا أهلها إلى الإسلام.

الإسراء والمعراج وبيعتا العقبة

من أبرز أحداث السيرة النبوية رحلة الإسراء والمعراج، وهي من المعجزات العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

وبعد ذلك تتابعت لقاءات النبي صلى الله عليه وسلم مع القبائل، حتى وقعت بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، التي مهدت لمرحلة جديدة في تاريخ الدعوة الإسلامية.

وفي أعقاب ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث بدأت مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي.

الهجرة إلى المدينة وأبرز الغزوات

بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبدأ في تنظيم المجتمع وإقامة روابط الأخوة بين المسلمين.

وشهدت السنوات التالية عددًا من الغزوات والأحداث المهمة، من أبرزها غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، ثم غزوة أحد في السنة الثالثة، وغزوة الأحزاب وبني قريظة، إلى جانب عدد من الأحداث الأخرى.

كما وقع صلح الحديبية، ثم جاءت غزوة خيبر، وعمرة القضاء، وصولًا إلى السنة الثامنة للهجرة التي شهدت أحداثًا بارزة، من بينها فتح مكة وغزوة حنين وغزوة مؤتة.

فتح مكة وحجة الوداع

يمثل فتح مكة محطة بارزة في السيرة النبوية، حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وتمكن المسلمون من بسط نفوذ الدولة الإسلامية فيها.

وفي السنة التاسعة للهجرة وقعت غزوة تبوك، كما شهدت هذه الفترة اتساع نطاق الدعوة الإسلامية ودخول أعداد كبيرة من الناس في الإسلام.

وفي السنة العاشرة للهجرة أدى النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وألقى خطبته التي تضمنت جملة من المبادئ والقيم المهمة، وأوصى المسلمين بالتمسك بدينهم وحسن معاملة بعضهم بعضًا.

وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

في السنة الحادية عشرة للهجرة توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدى رسالته وبلغ ما أنزل إليه من ربه.

وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، في شهر ربيع الأول، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ودُفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، في الموضع الذي أصبح جزءًا من المسجد النبوي الشريف.

وتبقى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة متكاملة في الصبر والرحمة والعدل والتواضع وحسن التعامل، ويستعيد المسلمون في ذكرى المولد النبوي الشريف مواقف من حياته، بما تحمله من دروس وقيم تؤكد أهمية الاقتداء بأخلاقه وهديه.