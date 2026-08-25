الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة غدًا.. القاهرة تسجل 38 درجة

تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثر معظم المحافظات بموجة حارة ترتفع خلالها درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الأربعاء سيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة وذروة الموجة الحارة التي تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية، مطالبة المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإجهاد الحراري والتعرض المباشر للشمس.

الأرصاد: ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدًا

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر حاليًا بامتداد منخفض الهند الموسمي، إلى جانب كتل هوائية شديدة الحرارة والرطوبة قادمة عبر البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة.

وتتسبب الرطوبة المرتفعة في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى 4 درجات مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة في الظل، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة وإجهادًا خلال فترات النهار.

درجات الحرارة غدًا في القاهرة والصعيد

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدًا 38 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار.

أما محافظات جنوب الصعيد، وخاصة الأقصر وأسوان، فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 43 درجة مئوية، بينما تبلغ المحسوسة نحو 44 درجة.

وتكون الأجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار في معظم المحافظات، بينما تميل إلى الحرارة والرطوبة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

وأشارت منار غانم إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يمثل عاملًا أساسيًا في زيادة الإحساس بحرارة الطقس خلال الفترة الحالية، حيث تتراوح نسب الرطوبة المتوقعة على السواحل المطلة على البحر المتوسط بين 90 و95%.

كما تتراوح نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 و85%، وهو ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترات النهار.

وخلال ساعات الليل والصباح الباكر، يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة، نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في مختلف المناطق.

شبورة مائية وتحذير لقائدي السيارات

ومن المتوقع أيضًا أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباح غد الأربعاء على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح، إلا أنها سرعان ما تتلاشى مع بداية سطوع أشعة الشمس.

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي السيارات من القيادة بسرعات مرتفعة أثناء فترات تكون الشبورة، مع ضرورة الالتزام بقواعد المرور والحفاظ على مسافات أمان كافية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

نشاط للرياح وتحسن نسبي خلال المساء

كما توقعت الأرصاد الجوية نشاطًا للرياح غدًا، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، على عدد من المناطق.

ومن شأن نشاط الرياح أن يساهم خلال فترات المساء وساعات الليل في تلطيف الأجواء، لا سيما في الأماكن المكشوفة، إلا أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

نصائح مهمة للتعامل مع الموجة الحارة

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات الوقائية خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، لتفادي الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

كما نصحت المواطنين بالإكثار من تناول السوائل، وعلى رأسها المياه، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للتعرف على آخر تطورات حالة الطقس.

تحسن تدريجي في الطقس خلال سبتمبر

وبشأن موعد تحسن الأجواء، أوضحت الدكتورة منار غانم أن البلاد ستشهد تحسنًا طفيفًا في الأحوال الجوية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، على أن يكون التحسن أكثر وضوحًا خلال النصف الثاني من الشهر.

ويرتبط هذا التحسن المتوقع بشكل أساسي بتراجع نسب الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حتى مع استمرار الأجواء الصيفية.

وبذلك تظل ذروة الموجة الحارة غدًا الأربعاء هي أبرز سمات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع ضرورة الالتزام بتحذيرات الأرصاد، خصوصًا فيما يتعلق بالتعرض لأشعة الشمس والقيادة أثناء فترات الشبورة المائية.