موعد أذان العصر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.. فضل الصلاة ومواقيت المحافظات

يبحث المسلمون اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 عن موعد أذان العصر في مختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع اقتراب دخول وقت صلاة العصر، التي تعد واحدة من الصلوات الخمس المفروضة التي يحرص المسلم على أدائها في وقتها.

ووفقًا لمواقيت الصلاة المعلنة اليوم، يحين موعد أذان العصر في القاهرة الساعة 4:28 مساءً، مع اختلاف التوقيت من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي. وتؤكد بيانات دار الإفتاء المصرية أن موعد صلاة العصر في القاهرة اليوم هو 4:28 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم في المحافظات

جاءت مواعيد صلاة العصر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: أذان العصر الساعة 4:28 مساءً .

أذان العصر الساعة . الإسكندرية: أذان العصر الساعة 4:34 مساءً .

أذان العصر الساعة . الإسماعيلية: أذان العصر الساعة 4:24 مساءً .

أذان العصر الساعة . شرم الشيخ: أذان العصر الساعة 4:14 مساءً .

أذان العصر الساعة . أسوان: أذان العصر الساعة 4:15 مساءً.

وتوضح جداول مواقيت الصلاة الرسمية اختلاف المواعيد بين المدن والمحافظات، بحسب موقع كل منطقة جغرافيًا.

فضل الصلاة والمحافظة عليها

وتحتل الصلاة مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولذلك ينبغي للمسلم المحافظة على الصلوات الخمس وأدائها في أوقاتها، وعدم الانشغال عنها بأمور الحياة اليومية.

وتمنح الصلاة المسلم فرصة للوقوف بين يدي الله، وذكره والابتعاد عن مشاغل الحياة لفترة من الوقت، كما تمثل وسيلة لتجديد الصلة بالله والحرص على الطاعة.

صلاة العصر وأهمية أدائها في وقتها

وتأتي صلاة العصر في فترة مهمة من اليوم، حيث يكون الإنسان منشغلًا بالعمل أو الدراسة أو مختلف مسؤولياته، ولذلك يحتاج الحفاظ عليها إلى الانتباه إلى دخول وقتها وعدم تأخيرها بسبب الانشغال.

وقد ورد في السنة النبوية فضل عظيم للمحافظة على صلاة العصر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، وهو ما يؤكد أهمية عدم التفريط فيها.

كما ورد في فضل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة»، والمقصود بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة

وبجانب موعد أذان العصر اليوم، جاءت مواقيت الصلاة في القاهرة وفقًا لبيانات دار الإفتاء المصرية على النحو التالي:

الفجر: 5:03 صباحًا.

5:03 صباحًا. الشروق: 6:33 صباحًا.

6:33 صباحًا. الظهر: 12:54 ظهرًا.

12:54 ظهرًا. العصر: 4:28 مساءً.

4:28 مساءً. المغرب: 7:15 مساءً.

7:15 مساءً. العشاء: 8:35 مساءً.

ويظل موعد أذان العصر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 من المواقيت المهمة التي يبحث عنها المسلمون، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات، والحرص على أداء الصلاة في وقتها والمحافظة على الصلوات الخمس.