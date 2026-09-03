فواكه غير متوقعة تحمي القلب من الأمراض..3 أنواع تدعم صحة الأوعية الدموية

تحتل أمراض القلب والأوعية الدموية مكانة متقدمة بين الأسباب المؤدية إلى الوفاة حول العالم، وهو ما يجعل الاهتمام بالنظام الغذائي ونمط الحياة من العوامل المهمة للحفاظ على صحة القلب وتقليل عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض الأوعية الدموية.

ولا تقتصر الأطعمة المفيدة للقلب على الخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك فقط، إذ يمكن لبعض الفواكه الشائعة أن تقدم مجموعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما أورده موقع «هيلث»، فإن هناك عددًا من الفواكه التي يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي المتوازن للاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة بها، ومن أبرزها الموز والعنب والمانجو.

الموز.. مصدر مهم للبوتاسيوم

يأتي الموز ضمن الفواكه التي يمكن أن تدعم صحة القلب، بفضل احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، وعلى رأسها البوتاسيوم.

ويلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في الجسم، ومن بين وظائفه المساعدة على تحقيق التوازن في مستويات الصوديوم، وهو ما يرتبط بالمساعدة في الحفاظ على مستويات ضغط دم صحية.

كما يحتوي الموز على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة ومركبات نباتية أخرى، وهي عناصر يمكن أن تساهم في دعم صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن هذه المكونات الغذائية قد تساعد كذلك في تقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بتصلب الشرايين، وهي الحالة التي تحدث عندما تتراكم اللويحات داخل الشرايين، ما يؤدي مع الوقت إلى تضيقها وفقدانها جزءًا من مرونتها.

ولذلك يمكن أن يكون الموز إضافة مناسبة إلى نظام غذائي متوازن، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

العنب.. مضادات أكسدة لصحة الأوعية الدموية

يعد العنب أيضًا من الفواكه التي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، والتي قد يكون لها دور في دعم وظائف الأوعية الدموية والمساعدة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم ضمن النطاق الصحي.

وتشير بعض الدراسات إلى فوائد محتملة لمنتجات العنب، ومن بينها مستخلص بذور العنب، فيما يتعلق بخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

ومع ذلك، فإن النتائج المتعلقة بالعنب الكامل تحديدًا لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ولذلك لا ينبغي التعامل مع تناوله باعتباره علاجًا لأمراض القلب أو بديلًا عن الأدوية التي يصفها الطبيب.

ويظل تناول العنب الطازج ضمن نظام غذائي متنوع وسيلة بسيطة لزيادة استهلاك الفواكه والحصول على مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة.

المانجو.. فيتامين سي ومضادات الأكسدة

تأتي المانجو ضمن الفواكه التي تحتوي على كميات جيدة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وهي مكونات تلعب أدوارًا مهمة في دعم صحة الجسم.

وتساعد مضادات الأكسدة على مواجهة الإجهاد التأكسدي، وهي عملية يمكن أن تؤثر سلبًا في خلايا الجسم والأوعية الدموية عند ارتفاع مستوياتها.

وبحسب التقرير، تشير بعض الأبحاث إلى احتمالية مساهمة المانجو في تحسين مستويات الكوليسترول، إلى جانب التأثير في بعض عوامل الخطر المرتبطة بزيادة الدهون في الجسم.

لكن تناول المانجو، مثل غيرها من الفواكه، يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، خاصة أن الاستفادة من الطعام ترتبط بإجمالي نمط التغذية وليس بنوع واحد من الأطعمة.

كيف تحافظ على صحة القلب؟

ولا يعتمد الحفاظ على صحة القلب على تناول فاكهة بعينها، وإنما يرتبط بمجموعة متكاملة من العادات الغذائية والصحية.

ويمكن أن يتضمن النظام الغذائي المتوازن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، إلى جانب الحبوب الكاملة ومصادر البروتين المناسبة، مع تقليل الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والملح والسكريات المضافة.

كما يعد النشاط البدني المنتظم والحفاظ على وزن صحي والامتناع عن التدخين من العوامل المهمة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وفي جميع الأحوال، لا ينبغي اعتبار أي فاكهة علاجًا مباشرًا لأمراض القلب، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، إذ يظل الالتزام بتوجيهات الطبيب والعلاج الموصوف أمرًا أساسيًا.

فواكه مفيدة يمكن إضافتها للنظام الغذائي

وبشكل عام، يمكن أن يمثل الموز والعنب والمانجو خيارات متنوعة ضمن النظام الغذائي، إذ يوفر كل منها مجموعة مختلفة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية.

ويظل التنوع والاعتدال هما الأساس عند اختيار الأطعمة، مع الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن يساعد على دعم صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.