مستشفيات جامعة بنى سويف تنجح في إنقاذ حياة مريضة من نزيف كلوى

بإستخدام الأشعة التداخلية ودون جراحة:

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح فريق طبي متخصص بقسم الأشعة التداخلية بكلية الطب ومستشفيات جامعة بني سويف في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 22 عامًا، كانت تعاني من نزيف كلوي حاد، وذلك باستخدام القسطرة والأشعة التداخلية، دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، مع الحفاظ على الكلية والمساهمة في سرعة تعافي المريضة، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

ووجه الدكتور طارق علي، الشكر للدكتورة سحر محمود رئيس قسم الأشعة التداخلية والتشخيصية، والدكتور أحمد هشام، رئيس وحدة الأشعة التداخلية، والفريق الطبي القائم على إجراء التداخل كلًا من الدكتور أحمد عبد الباسط، أستاذ مساعد الأشعة التداخلية، والدكتور عمرو علي، والدكتورة نسمة نور، إلى جانب فريق الرعاية المركزة وبمشاركة فريق التمريض وفنيي القسطرة.

وأوضح الدكتور طارق، أنه تم التعامل مع الحالة من خلال القسطرة التداخلية، باعتبارها إجراءً طبيًا دقيقًا يتيح السيطرة على النزيف دون اللجوء إلى الجراحة المفتوحة، وهو ما أسهم في الحفاظ على الكلية وتقليل مضاعفات التدخل وسرعة استعادة المريضة لحالتها الصحية، مشيراً إلى أن ما تحققه مستشفيات جامعة بني سويف من نجاحات متواصلة في إجراء الجراحات الدقيقة والمعقدة يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، بفضل ما تمتلكه من كوادر طبية متميزة وإمكانات علمية وتجهيزات حديثة.

كما أكد الدكتور هاني حامد، أن هذه الحالة تأتي في إطار حرص مستشفيات جامعة بني سويف على توظيف التقنيات الطبية الحديثة، وتعزيز دور الأشعة التداخلية في التعامل مع الحالات الحرجة، وتقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أحدث الأساليب الطبية، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأضاف الدكتور عماد البنا مدير مستشفيات جامعة بنى سويف، أن نجاح قسم الأشعة التداخلية في استخدام هذه التقنيات المتقدمة ، يؤكد قدرة مستشفيات جامعة بني سويف على التعامل مع أدق وأصعب الحالات، ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، مثمنًا جهود جميع الفرق الطبية والتمريضية التي تعمل بروح الفريق لتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.