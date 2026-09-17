محافظ بني سويف يناقش الموقف للانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لإنهاء عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركزي ببا وناصر، في عدد من القطاعات الخدمية، وذلك بهدف الإسراع بدخول المشروعات المنتهية الخدمة وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

حضر الاجتماع السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والمهندس أحمد حسن من لجنة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، والمهندس محمد السيد ممثل شركة دار الهندسة، والسيد أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ونائب المستشار العسكري، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات والشركات المعنية بتنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة، ورئيسى مركز ببا وناصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركزي ببا وناصر، والتي تشمل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات والغاز والطرق والشباب والرياضة، مع متابعة نسب ومراحل التنفيذ لكل مشروع على حدة، والوقوف على الموقف الحالي للأعمال.

كما ناقش المحافظ الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، والإجراءات الخاصة بأعمال التسليم المبدئي والنهائي، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ودخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة والاستشاريين والجهات صاحبة الولاية، للتعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو إجراءات الاستلام.

وتناول الاجتماع كذلك المعوقات التي تواجه استكمال وإنهاء بعض المشروعات، وسبل تذليلها بالتنسيق بين الجهات المعنية، حيث وجه المحافظ بسرعة التعامل مع أي معوقات فنية أو تنفيذية، ومتابعة الموقف أولًا بأول، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات وفق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة.

وشدد المحافظ على ضرورة حصر جميع المناطق والطرق التي شهدت تنفيذ أعمال خاصة بالمرافق والمشروعات والتى تم تنفيذها من خلال المبادرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الشيء لأصله وإعادة الطرق والمواقع إلى حالتها السابقة، مع التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد المسؤوليات ومتابعة التنفيذ، بما يحافظ على جودة شبكة الطرق ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.