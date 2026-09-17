مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.. موعد صلاة الفجر قبل العودة للتوقيت الشتوي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، خاصة موعد صلاة الفجر ووقت أذان المغرب والعشاء، بالتزامن مع اقتراب موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر 2026، والذي يشهد تأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي، لذلك تقدم السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم في عدد من المحافظات، مع توضيح موعد صلاة الفجر وأبرز مواعيد الصلوات الخمس.

موعد صلاة الفجر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

يحل موعد صلاة الفجر اليوم في القاهرة عند الساعة 5:13 صباحًا، بينما يحين أذان الفجر في الإسكندرية عند 5:17 صباحًا، وفي الإسماعيلية عند 5:08 صباحًا.

أما في شرم الشيخ فيأتي موعد صلاة الفجر عند 5:03 صباحًا، وفي أسوان عند 5:13 صباحًا.

وتعد صلاة الفجر من أبرز مواقيت الصلاة التي يحرص المواطنون على متابعتها يوميًا، خاصة مع اختلاف توقيتها تدريجيًا على مدار العام نتيجة تغير مواعيد الشروق والغروب.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

تشمل مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في القاهرة ما يلي:

صلاة الفجر: 5:13 صباحًا.

5:13 صباحًا. صلاة الظهر: 12:49 ظهرًا.

12:49 ظهرًا. صلاة العصر: 4:19 مساءً.

4:19 مساءً. صلاة المغرب: 6:58 مساءً.

6:58 مساءً. صلاة العشاء: 8:16 مساءً.

ويظل موعد صلاة الفجر من أكثر المواقيت بحثًا على مدار اليوم، إلى جانب موعد أذان المغرب، خاصة مع اقتراب فصل الخريف وتغير طول ساعات النهار تدريجيًا.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

وجاءت مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية وفقًا للآتي:

الفجر: 5:17 صباحًا.

5:17 صباحًا. الظهر: 12:55 ظهرًا.

12:55 ظهرًا. العصر: 4:24 مساءً.

4:24 مساءً. المغرب: 7:04 مساءً.

7:04 مساءً. العشاء: 8:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، يحين موعد صلاة الفجر عند الساعة 5:08 صباحًا، بينما يأتي موعد صلاة الظهر في 12:46 ظهرًا، وصلاة العصر في 4:15 مساءً، والمغرب في 6:54 مساءً، والعشاء في 8:12 مساءً.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وفي شرم الشيخ، يأتي أذان الفجر عند 5:03 صباحًا، والظهر عند 12:37 ظهرًا، والعصر عند 4:06 مساءً، والمغرب عند 6:45 مساءً، والعشاء عند 8:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان

أما في أسوان، فيكون موعد صلاة الفجر اليوم عند 5:13 صباحًا، ويأتي أذان الظهر في 12:43 ظهرًا، والعصر في 4:10 مساءً، والمغرب في 6:50 مساءً، والعشاء في 8:04 مساءً.

موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر 2026

وبالتزامن مع متابعة مواقيت الصلاة اليوم، يزداد البحث عن موعد العودة إلى التوقيت الشتوي 2026 في مصر. ووفق بيانات تغيير التوقيت في القاهرة، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي عند منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة ساعة واحدة، لتصبح الساعة 11 مساءً بالتوقيت القياسي.

وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد إعادة الساعة 60 دقيقة إلى الوراء. كما يؤدي تغيير التوقيت إلى أن تصبح مواعيد الشروق والغروب أبكر وفقًا للساعة الرسمية، وهو ما ينعكس تدريجيًا على مواعيد بعض الصلوات، ومن بينها صلاة الفجر والمغرب والعشاء.

هل تتغير مواقيت الصلاة بسبب التوقيت الشتوي؟

مواقيت الصلاة مرتبطة بحركة الشمس وموقع كل محافظة، ولذلك فإن مواعيد الأذان تتغير يوميًا بصورة طبيعية. ومع الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، يتم أيضًا ضبط الساعة الرسمية للدولة، وهو ما يعني أن المواطنين سيلاحظون اختلافًا في توقيتات الصلاة المسجلة وفق الساعة المحلية.

لذلك، ومع اقتراب موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر 2026، يفضل متابعة جداول مواقيت الصلاة المحدثة لكل محافظة، خاصة موعد صلاة الفجر، للتأكد من أداء الصلاة في وقتها الصحيح وفق التوقيت الرسمي المعمول به.

وتظل هذه المواعيد خاصة بيوم الخميس 17 سبتمبر 2026، وقد تختلف مواقيت الصلاة من يوم إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، وفق الحسابات الفلكية وموقع كل منطقة.