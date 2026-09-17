الذهب يترقب قرار الفيدرالي.. عيار 21 عند 6265 جنيهًا والدعم الرئيسي 6250

تتجه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة إلى التأثر بشكل مباشر بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات مسؤولي البنك بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار التشدد النقدي، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار، قد يضغط على أسعار المعدن الأصفر، بينما قد تمنح أي إشارات بشأن اتجاه البنك نحو تخفيف السياسة النقدية دفعة جديدة للذهب.

وعلى الصعيد العالمي، يظل مستوى 4310-4330 دولارًا للأونصة منطقة دعم مهمة، في حين يمثل مستوى 6250 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21 نقطة دعم رئيسية في السوق المصرية، مع استمرار حركة الأونصة العالمية في لعب الدور الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار محليًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24: 7160 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6265 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5370 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 50120 جنيهًا.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 0.8%، فاقدًا 50 جنيهًا، بعدما بدأ تعاملات الأسبوع عند 6315 جنيهًا للجرام، وسجل أعلى مستوى عند 6340 جنيهًا، بينما بلغ أدنى مستوى عند 6245 جنيهًا.

وتراجع نطاق التداول العرضي للذهب في السوق المحلية مع زيادة الزخم البيعي، بعد كسر مستوى 6300 جنيه، إلا أن السعر لا يزال يتحرك أعلى منطقة دعم مهمة بالقرب من مستوى 6250 جنيهًا للجرام.

ويأتي ذلك في ظل وفرة المعروض من الذهب في السوق المحلية وتراجع الطلب، لا سيما مع زيادة الأعباء المعيشية ودخول موسم الدراسة.