محافظ بنى سويف بناقش مع مسؤولى السكة الحديد تحديث أنظمة الإشارات

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه ، وفدا من مسؤولي هيئة السكة الحديد، ضم المهندس عثمان رضاء حسان مدير عام الصيانة والتشغيل، المهندسة آمال فولي مدير هندسة السكة الحديد ببني سويف، وبحضور المهندس ناصر فراج مدير مديرية الطرق والنقل ، والمهندس بيتر مدير المشروعات للإنشاءات بشركة أوراسكو.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع مسؤولي السكة الحديد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات بدائرة مركز ومدينة بني سويف، والتي تنفذها الهيئة ، ضمن مشروع تطوير وتحديث أنظمة الإشارات على خط القاهرة/بني سويف، وبما يتماشى مع خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتعزيز عوامل الأمان ، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية.

أكد المحافظ أهمية تذليل المعوقات وتوفير المتطلبات والتيسيرات المطلوبة لتنفيذ أعمال التطوير وفق الجدول الزمني والمعايير الفنية والهندسية واشتراطات الأمن والسلامة المقررة، موجها المختصين من الهيئة والشركة المنفذة والتنفيذيين المعنيين، بدراسة مدى إمكانية إنشاء كوبري سطحي لتوسعة مزلقان الشلال بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف العاصمة، حيث تم الاتفاق على متنظيم زيارة "الأسبوع المقبل" لمتابعة أعمال التطوير والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ.

وفى سياق أخر، وبتكليف من المحافظ، عقد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف كامل على غطاس، اجتماعاً ، ضمن خطة المحافظة لضبط وترشيد معدلات استهلاك المياه داخل المنشآت والمصالح الحكومية ،وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتنفيذيين المعنيين من وكلاء الوزارات ومديري المديريات.

وخلال الاجتماع تم استكمال بحث وتنفيذ حزمة من الإجراءات والخطواتـ التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الأسبوع الماضي، لترشيد وتقليل معدلات الاستهلاك بمقار ودواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه لتوفير قطع موفرة يتم تركيبها بمصادر المياه من صنابير وحنفيات بأنواع ومقاسات متفاوتة لضبط عملية استهلاك المياه بالمبني.

وأكد السكرتير العام سرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة المياه، لتوفير وتركيب تلك القطع المُوفرة ( قطع خلاط 6 لتر/9لتروحنفية عادية 3 لتر وغيرها من القطع) وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الحكومة بترشيد استهلاك المياه والتوسع في تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة للاستهلاك.