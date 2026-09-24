وزير التموين يوجه بزيادة ضخ السلع وتوسيع منافذ مبادرة خفض الأسعار.. 30 سلعة بأسعار مخفضة

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف عمليات ضخ السلع الأساسية والتوسع في منافذ مبادرة خفض الأسعار، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات توافر المنتجات وحركة الإقبال عليها، وذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة المعروض بالأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

اجتماع لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

وترأس وزير التموين اجتماع غرفة العمليات المختصة بمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، بحضور الجهات المعنية، حيث تناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتطبيق المبادرة في مختلف المنافذ والقنوات المشاركة.

واستعرض الاجتماع معدلات توافر السلع الأساسية، وحركة السحب والإقبال على المنتجات، بالإضافة إلى أرصدة المخزون وآليات الإمداد وإعادة ضخ الكميات وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرار توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وأكد شريف فاروق أهمية المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمبادرة، خاصة مع التوسع في قائمة السلع المطروحة وزيادة عدد المنافذ المشاركة، بما يسهم في إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين.

طرح 18 سلعة جديدة ضمن المبادرة

وأعلن وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستبدأ، اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026، طرح 18 سلعة جديدة في فروع ومنافذ المبادرة.

ومن المقرر أن يؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي عدد السلع المتاحة ضمن المبادرة من 12 سلعة إلى 30 سلعة، في خطوة تستهدف تنويع المنتجات وزيادة المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

وتتضمن قائمة السلع المطروحة السكر والأرز والدقيق والزيوت والمكرونة والصلصة والشاي، إلى جانب منتجات الألبان والجبن والحلاوة الطحينية والمربى والبقوليات والمنظفات وغيرها من المنتجات التي تشهد طلبًا من المواطنين.

أسعار السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار

وتشمل قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة عددًا من المنتجات بالأسعار المعلنة، من بينها:

السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.

الزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا.

المكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.

الصلصة 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.

الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء المثلثات تبدأ من 5 جنيهات وفقًا للوزن.

الحلاوة الطحينية السادة 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

المربى 300 جرام بسعر 20 جنيهًا.

اللبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا.

اللبن البودرة الجاف 100 جرام بسعر 25 جنيهًا.

ملح الطعام 300 جرام بسعر 1.5 جنيه.

التونة المفتتة 140 جرامًا بسعر 24 جنيهًا.

مرقة الدجاج، عبوة 8 مكعبات، بسعر 13 جنيهًا.

العدس الأصفر 500 جرام بسعر 22.5 جنيه.

العدس بجبة 500 جرام بسعر 20 جنيهًا.

اللوبيا 500 جرام بسعر 26.5 جنيه.

الفول 500 جرام بسعر 16.5 جنيه.

الخل 5%، عبوة 900 مل، بسعر 10 جنيهات.

مسحوق الغسيل اليدوي 60 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

سائل غسيل الأواني 70 إلى 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

صابون التواليت 125 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

مسحوق الغسيل اليدوي 800 جرام بسعر 33 جنيهًا.

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جرام بسعر 45 جنيهًا.

البسكويت السادة أو بالملح بسعر جنيهين للقطعة.

متابعة منافذ «كاري أون» وزيادة الإمدادات

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، باعتبارها إحدى القنوات التي تعمل الوزارة على التوسع من خلالها لإتاحة السلع للمواطنين.

ووجه وزير التموين بضرورة التأكد من توافر جميع الأصناف المدرجة ضمن المبادرة داخل الفروع المشاركة، مع انتظام عمليات التوريد وإعادة الإمداد، وإعطاء أولوية للمنافذ التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة.

كما شدد على أهمية المتابعة اليومية لأرصدة المخزون وحركة السحب وتداول السلع، مع إعداد تقارير دورية توضح الموقف الفعلي للكميات المتاحة، بما يسمح بسرعة إعادة ضخ الأصناف الأكثر طلبًا وتعزيز الإمدادات في المناطق التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

تكثيف الرقابة على الأسعار وجودة السلع

وأكد وزير التموين أن نجاح مبادرة خفض الأسعار لا يرتبط فقط بالإعلان عن المنتجات والأسعار المخفضة، وإنما يعتمد بصورة أساسية على توافر السلع فعليًا واستمرار طرحها أمام المواطنين والالتزام بالأسعار المحددة.

وفي هذا السياق، وجه فاروق بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على المنافذ المشاركة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات وتوافر الكميات المطلوبة.

كما شدد على سرعة رصد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها التأثير على انتظام طرح السلع أو وصولها إلى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

التوسع في منافذ مبادرة خفض الأسعار بالمحافظات

وناقش الاجتماع خطة التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، إلى جانب إدخال الفروع والمنافذ الجديدة ضمن منظومة إتاحة السلع المخفضة.

ووجه وزير التموين بمواصلة زيادة نقاط البيع وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للمبادرة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لرفع كميات السلع المطروحة في مختلف المحافظات، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومعدلات الطلب المتزايدة.

وأكد فاروق أن غرفة العمليات ستواصل عملها بصورة يومية لمتابعة جميع مراحل تنفيذ المبادرة، بدءًا من توافر السلع ومصادر الإمداد، مرورًا بالتوريد والتوزيع، وصولًا إلى طرح المنتجات في المنافذ.

واختتم وزير التموين الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية للمبادرة، مع إعطاء أولوية لضمان توافر السلع الجديدة بدءًا من موعد طرحها في 25 سبتمبر، وانتظام إمداد فروع «كاري أون» وجميع المنافذ المشاركة بمختلف الأصناف، والتدخل السريع لمعالجة أي اختناقات في عمليات الإمداد أو تغيرات في معدلات الطلب.