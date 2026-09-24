بعد «المداح».. شهد نصير في «بين الليل والنهار»

بعد «المداح».. شهد نصير تواصل حضورها الدرامي بـ «بين الليل والنهار»

بعد «المداح».. شهد نصير أمام سيف عبد الرحمن في «بين الليل والنهار»

شهد نصير تواصل حضورها الدرامي بـ«بين الليل والنهار» عبر المنصات

«بين الليل والنهار» يجمع شهد نصير وسيف عبد الرحمن في عمل جديد

شهد نصير تشارك في «بين الليل والنهار» أمام سيف عبد الرحمن

شهد نصير تواصل حضورها الدرامي بـ«بين الليل والنهار»

شهد نصير تخوض تجربة المايكرو دراما بـ«بين الليل والنهار»

تشارك الفنانة شهد نصير في مسلسل «بين الليل والنهار»، الذي يجمعها بالفنان القدير سيف عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد سمير ريان، والمقرر عرضه عبر المنصات.

ويضم مسلسل «بين الليل والنهار» في بطولته إلى جانب شهد نصير وسيف عبد الرحمن، عددًا من المواهب والوجوه الشابة.

وينتمي العمل إلى نوعية المايكرو دراما، وهو من إنتاج السعدي فيلم برودكشن ونرمين كوين برودكشن، للمنتجين محمد السعدي ونرمين جمال، وقد انتهى صناع المسلسل من تصويره، استعدادًا لعرضه عبر المنصات.

وتأتي مشاركة شهد نصير في «بين الليل والنهار» بعد مشاركتها في مسلسل «المداح.. أسطورة النهاية»، حيث جسدت شخصية «رضوى» مع المخرج أحمد سمير فرج، كما شاركت في فيلم «سفاح التجمع»، ومسلسل «أهل الخطايا» من إخراج رؤوف عبد العزيز، وجسدت خلال أحداثه شخصية طالبة جامعية.

جدير بالذكر أن شهد نصير شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها «لعنة كارما» مع هيفاء وهبي، و«المماليك» مع رانيا يوسف وبيومي فؤاد، و«حجر جهنم» مع إياد نصار وكندة علوش، إلى جانب «إلا أنا»، و«السبع بنات»، و«خط ساخن»، كما شاركت في عدد من الإعلانات والأعمال الفنية الأخرى.