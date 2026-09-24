أسعار الدواجن والبيض قبل الشتاء.. هل ترتفع خلال الفترة المقبلة؟

تشهد أسعار الدواجن والبيض تحركات جديدة في الأسواق خلال الفترة الحالية، بعد أشهر من تراجع الأسعار وتكبد المنتجين خسائر نتيجة البيع بأقل من تكلفة الإنتاج، بالتزامن مع استعداد قطاع الدواجن لدخول فصل الشتاء وما يصاحبه من زيادة في بعض تكاليف التشغيل.

إنتاج الدواجن والبيض في مصر

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن يشهد حاليًا مستويات إنتاج مرتفعة، مؤكدًا تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، مع وجود فائض يسمح بالتصدير.

وأوضح أن إنتاج البيض يتجاوز 16.5 مليار بيضة سنويًا، بما يزيد على 45 مليون بيضة يوميًا، بينما يتخطى إنتاج الدواجن 4.5 مليون دجاجة يوميًا.

تحرك أسعار الدواجن والبيض بعد أشهر من الخسائر

وأشار الزيني إلى أن أسعار الدواجن والبيض شهدت تحركًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أكثر من 6 أشهر من البيع بأقل من تكلفة الإنتاج، وهو ما أدى إلى خسائر للمربين وخروج بعضهم من النشاط.

وبحسب تصريحاته، يتراوح سعر كرتونة البيض في المزرعة حاليًا بين 110 و115 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الدواجن في المزرعة إلى نحو 67 و68 جنيهًا.

هل ترتفع أسعار الدواجن في الشتاء؟

وحول تأثير فصل الشتاء، أوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ارتفاع استهلاك التدفئة والطاقة والكهرباء خلال الشتاء يمثل ضغطًا إضافيًا على تكلفة الإنتاج، إلى جانب أسعار الأعلاف والخامات الرئيسية مثل الذرة والصويا.

وأكد أن استقرار سوق الدواجن والبيض يتطلب تحقيق توازن بين سعر مناسب للمستهلك وتغطية تكاليف المنتج، بما يضمن استمرار المربين في العملية الإنتاجية وتوفير المنتجات بصورة مستقرة.