انتخابات مركز شباب الشيخ زين الدين بطهطا مركز سوهاج .. إعلان تشكيل مجلس الإدارة

اختُتمت انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زين الدين بمركز طهطا محافظة سوهاج وسط أجواء اتسمت بالاحترام والتنافس الشريف، حيث شهدت الانتخابات مشاركة عدد من أبناء القرية، في مشهد عكس حرص الجميع على اختيار مجلس إدارة يسهم في تطوير مركز الشباب وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.

نتائج انتخابات رئيس مجلس الإدارة

وأسفرت نتائج الانتخابات على مقعد رئيس مجلس الإدارة عن فوز الأستاذ بخيت محمد بخيت بعد حصوله على 101 صوتًا، فيما جاء الأستاذ سلطان في المركز الثاني بإجمالي 91 صوتًا، بينما جاء الكابتن مصطفى فراج في المركز الثالث بإجمالي اصوات 44 صوتًا.

وأكد أبناء القرية أن المنافسة جرت في إطار من المحبة والاحترام، موجهين التحية والتقدير إلى جميع المرشحين الذين شاركوا من أجل تقديم رؤية أفضل لمركز شباب الشيخ زين الدين.

تشكيل مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زين الدين

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:

الأستاذ بخيت محمد بخيت رئيسًا لمجلس الإدارة.

رئيسًا لمجلس الإدارة. الأستاذ منعم رائف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

نائبًا لرئيس مجلس الإدارة. الأستاذ محمد كمال أمينًا للصندوق.

أمينًا للصندوق. الأستاذة سارة محمود عوض عضوًا.

عضوًا. الأستاذ محمود عبيد الله عضوًا.

عضوًا. الأستاذ أحمد السيد حمزة عضوًا.

عضوًا. الأستاذ مصطفى أبو اليزيد عضوًا.

عضوًا. الأستاذ خالد كمال عضوًا.

كما أعرب أبناء القرية عن أملهم في أن يشهد مركز الشباب خلال الفترة المقبلة مزيدًا من التطوير والتغيير إلى الأفضل، مع تعزيز التعاون وتفعيل الدور المجتمعي والرياضي لمركز الشباب بما يخدم أبناء القرية.

الشكر لكل المشاركين في الانتخابات

ووجّه أبناء القرية الشكر إلى وزارة الداخلية وقسم شرطة طهطا على جهودهم في تأمين العملية الانتخابية، كما تم توجيه الشكر إلى مجلس الإدارة السابق بكامل أعضائه على ما قدموه خلال فترة عملهم.

وتستمر روح التعاون والمحبة بين أبناء القرية، مع التأكيد على أن الجميع موجود لخدمة أهالي الشيخ زين الدين، سواء من داخل القرية أو من خارجها، والعمل من أجل مستقبل أفضل لمركز الشباب.