مصر تستقبل دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج عبر معبر رفح

عبر رفح.. مصر تستقبل الدفعة الـ87 من الجرحى الفلسطينيين

استقبل الهلال الأحمر المصري اليوم الخميس، 24 سبتمبر الجاري الدفعة الـ87 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج عبر معبر رفح، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، فيما شاركت فرقه في توديع الحالات التي تماثلت للشفاء بعد استكمال رحلتها العلاجية.

وقدم الهلال الأحمر المصري خلال مراحل العبور مجموعة من الخدمات الإنسانية للجرحى والمرضى ومرافقيهم، شملت الدعم النفسي، مع اهتمام خاص بالأطفال، إلى جانب خدمات إعادة الروابط العائلية بحسب بيان رسمي من الهلال الأحمر المصري على فيسبوك.

كما وفرت الفرق الوجبات والمشروبات والملابس وحقائب المستلزمات الشخصية، بما يلبي احتياجات الجرحى والمرضى ومرافقيهم خلال وجودهم بالمعبر.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، حيث تواصل الفرق عملها على مدار الساعة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية والاستجابة لاحتياجاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، دعمًا للجهود المصرية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم.

قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»

كما أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الثالثة بعد 280، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

حملت القافلة أكثر من 4,028 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، شملت ما يزيد عن 2,107 طنًا سلال غذائية ودقيق، و ما يتجاوز 188 طنًا مواد إغاثية ومستلزمات طبية، وأكثر من 1,733 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.