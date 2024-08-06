اعمليه أحلا من المحلات .. كيفية عمل المارشميلو في منزلك؟

طريقة إعداد وصفة المارشميلو في المنزل.. تبحث للكثير من ربات المنزل عن تحضير المارشميلو بالنشا بمنزلك، لكونها من أكثر الحلويات المفضلة لدي الأطفال، ويمكن تزيينها بالكيك، حتي تكون سهلة التناول للأطفال، وتعتبر حلوى المارشميلو مشهورة بين الأطفال وتتميز بسعرها المتناول.

كيفية عمل المارشميلو في منزلك؟

يستعرض لكم موقع "الموجز"، خطوات تحضير المارشميلو بالنشا في منزلك ببسيطة وأخرى شبيهة بطريقة عمل المارشميلو الجاهز.

مقادير المارشميلو بالنشا

نصف كوب سكر.

كوب نشا ذرة سائل.

ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة إلا ربع فانيليا.

بياض بيضتين.

3 ملاعق كبيرة ماء ساخن.



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طريقة عمل المارشميلو بالنشا

في البداية قومي بتحضير مقلاة وتوضع على نار هادئة، ثم أضيفي النشا الذرة السائل والسكر.

في الخطوة الثانية استمري ف التقليب بشكل جيد، حتى يذوب السكر تمامًا ويصبح الخليط سميكًا، مع وضع المزيج الناتج إلى خليط النشا والسكر.

وبعد ذلك قومي بتقليب المزيج لحين يمتزج كل شيء بشكل جيد، مع رفع المقلاة عن النار واتركي الخليط يبرد قليلًا في درجة حرارة الغرفة.

وفي هذه الخطوة يمكنك وضعه بالخلاط الكهربائي، اخفقي بياض البيض حتى يصبح قوامه كثيفًا ومتماسكًا.

ثم قومي بإضافة بياض البيض المخفوق لمزيج كلا من النشا والجيلاتين بشكل تدريجي ثم يقلب بشكل مستمر، حتى يمتزج كل شيء.

جهزي وعاءًا وبطنيه بورق زبدة.

رش الوعاء بسكر بودرة.

اسكبي خليط المارشميلو في الوعاء ووزعيه بالتساوي.

ثم يجب تغطية الإناء من خلال استخدام ورق بلاستيكي واتركيه في الثلاجة لمدة 4-6 ساعات حتى يتماسك تمامًا.

ثم قومي برفع المارشميلو من داخل المبرد، وبعدها تقطع لقطع بالحجم الذي تفضلينه.

طريقة التشكيل المارشميلو:

في البداية حضري صينية مستطيلة وضعي فيها ورق زبدة، مع رشة من خليط النشا والسكر البودرة.

وبعدها قومي بسكب مزيج المارشميلو في الصينية ووزعيه بالتساوي باستخدام ملعقة مدهونة بالزيت،

رشي سطح المارشميلو بطبقة من خليط النشا والسكر.

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