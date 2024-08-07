نشرة الموجز التعليمية ..

نشرة الموجز التعليمية .. التعليم تكشف عن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 .. قرارات خصم وحرمان من الامتحانات تشمل 337 معلما .. ورسوب 96 ألف طالب

عاجل.. التعليم تصدر قرارات خصم وحرمان من الامتحانات تشمل 337 معلما .. وإحالة 9 للنيابة العامة



قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. أعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال عقد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024، عدد من القضايا الخاصة بالمعلمين ضمن امتحانات الثانوية العامة 2024، لافتا إلي أن العدد الإجمالي للمعلمين الذين وقعوا في مخالفات بلغ 337 معلما.

وجاءت المحافظات التي بها مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة كالتالي :

مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة القاهرة 35 معلما



مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة الجيزة 34 معلما



مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة الشرقية 31 معلما



مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية 25 معلما



مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة دمياط 12 معلما

وتم اتخاذ قرارات خصم وحرمان للمعلمين لعدد 318 معلما على النحو الآتى: -

وكشفت وزارة التربية والتعليم فى تقرير رسمي، عن صدور قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين تضمنت الآتي :

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. تضمنت خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 113 معلما.

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. تضمنت خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 9 مع الإحالة للنيابة العامة.

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نائب وزير التربية والتعليم : رسوب 96 ألف طالب في امتحانات الثانوية العامة 2024



نتيجة الثانوية العامة 2024 .. كشف نائب وزير التربية والتعليم ، أحمد ضاهر أن عدد الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة 2024 بلغ 96984 طالبا وطالبة.

وجاءت تصريحات ئب وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء حيث تم عرض التفاصيل الكاملة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2024.

جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد قام خلال الساعات الماضية باعتماد نتيجة الثانوية 2024 ، حيث وصلت نسبة نجاح في نتيجة هذا العام إلي 81.3 ٪ وذلك وفقا للبيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم؜ .

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رسميا .. التعليم تعلن عن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في 26 محافظة



مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 .. كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تقرير يرصد عدد القضايا والشكاوى التى تلقتها الإدارة العامة للشئون القانونية فيما يتعلق بما تم خلال امتحانات الثانوية العامة. 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الإدارة العامة للشئون القانونية قد تلقت 655 قضية وشكوى خاصة ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 من 26 محافظة تم الإبلاغ عنها من كافة القطاعات ولجان السير والمديريات التعليمية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية فقد تم فحص القضايا والشكاوى التى تخص المعلمين والطلاب والتي اشتملت علي التالي:

أولا: - أكثر القضايا والشكاوى الواردة من المحافظات كانت وفقا للجدول التالى :

مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024

محافظة الإسكندرية 61 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة كفر الشيخ 48 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة الدقهلية 48 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة البحيرة 33 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



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