سيراميكا بطلا لكأس الرابطة للمرة الثانية بالفوز علي طلائع الجيش 3-1

توج فريق سيراميكا بطلا لكأس رابطة الأندية المحترفة بالفوز علي طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء علي استاد الدفاع الجوي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل طلائع الجيش ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد سمير – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن زولا

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – عبد الرحمن شيكا

الهجوم: كريم طارق – محمد هاني – جودوين شيكا

بدلاء الطلائع :عمر رضوان – محمد دياب – حميد ماو – أحمد الشيخ – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – يسري وحيد – إسلام محارب – عمر السعيد

تشكيل سيراميكا ضد طلائع الجيش

يخوض سيراميكا كليوباترا مباراته أمام طلائع الجيش بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن بودي، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى

الوسط: محمد عادل، محمد إبراهيم، أحمد بلحاج،أحمد القندوسى، صديق أوجولا

الهجوم: جون إيبوكا

بدلاء سيراميكا: محمد كوكو، سعد سمير، محمد توني، صامويل أمادي، إبراهيم محمد، نور علاء، مروان عثمان، أحمد القرموطي، أحمد ياسر ريان.

طاقم تحكيم نهائي كأس الرابطة

يقود مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة طاقم تحكيم روماني بقيادة رادو بيتريسكو حكم ساحة، ويعاونه المساعدان رادو جينجولاك وفاسيلي مارينيسكو أول وثان، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكي، وأندري كيفوليتي حكم تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سيباستيان جورجي.

طريق طلائع الجيش وسيراميكا لنهائي كأس الرابطة

شهدت مسيرة فريق سيراميكا كليوباترا في البطولة تصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد في ربع النهائي وتجاوز عقبة الاتحاد السكندري في نصف النهائي بهدف دون رد.

كما تصدر فريق طلائع الجيش ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ثم حقق الفوز على الجونة في ربع النهائي بركلات الترجيح ثم تجاوز عقبة المصري في نصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح.

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