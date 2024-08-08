كم عدد كليات الطب في مصر الحكومية والأهلية؟.. اعرفها كاملة الآن

عدد كليات الطب في مصر الحكومي.. تزداد نسب البحث عن كليات الطب في مصر الحكومي عبر محرك "جوجل"، لبدء التسجيل الطلاب.

كشفت وزارة التعليم العالي خلال الساعات الماضية، عن جميع كليات الطب المتاحة في الجمهورية، إذ كانت في الحكومية، أو خاصة أو أهلية.

عدد كليات الطب في مصر

يصل مجموع كليات الطب بمصر نحو 47 كلية تعتمد من جانب المجلس الأعلى للجامعات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منهم 24 كلية بالجامعات الحكومية، 15 بالجامعات الأهلية، و 8 كليات في الجامعات الخاصة.



ترتيب كليات الطب الحكومية في مصر

من المقرر يتم كليات الطب الحكومية في مصر 2022-2023، والبالغ 24 كلية فهي:

طب المنصورة.

طب الزقازيق.

طب الإسكندرية.

طب طنطا.

طب كفر الشيخ.

طب القاهرة.

طب بور سعيد.

طب عين شمس.

طب فاقوس.

طب المنوفية بشبين الكوم.

طب بنها.

طب جنوب الوادي.

طب حلوان.

طب سوهاج.

طب قناة السويس بالإسماعيلية.

طب السويس.

طب الفيوم.

طب أسيوط.

طب بني سويف.

طب المنيا.

طب الأقصر.

طب دمياط.

طب أسوان.

طب الوادي الجديد.

كليات الطب الخاصة المعتمدة في مصر

وأما عن عدد كليات الطب الخاصة المعتمدة في مصر، والتي تبلغ 8 كليات، فهي:

كلية الطب جامعة ميريت.

كلية الطب الجامعة الحديثة.

كلية الطب جامعة بدر.

كلية الطب جامعة النهضة.

كلية الطب جامعة الدلتا.

كلية الطب جامعة حورس.

كلية الطب جامعة الجيزة.

كلية الطب جامعة 6 أكتوبر.



اقرأ أيضا: بالتفاصيل| منح دراسية بالكامل لطلاب الثانوية العامة 2024/2025.. تعرف عليها

كليات الطب المعتمدة في مصر

وأما عن الجامعات الأهلية التي يوجد بها مجموعة من كليات الطب المعتمدة في مصر 2022-2023، فعددها 15 كلية، هي:

كلية الطب جامعة الملك سلمان.

كلية الطب والجراحة جامعة الجلالة.

كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة.

كلية الطب جامعة المنصورة الأهلية.

كلية الطب جامعة بنها الأهلية.

كلية الطب جامعة المنوفية الأهلية.

كلية الطب جامعة بني سويف الأهلية الجديدة.

كلية الطب جامعة أسيوط الأهلية الجديدة برنامج (الجراحة العامة- الطب).

كلية الطب جامعة جنوب الوادي الأهلية.

كلية الطب جامعة المنيا الأهلية الجديدة.

كلية الطب جامعة شرق بورسعيد الأهلية برنامج (الطب- الجراحة العامة).

كلية الطب جامعة الزقازيق الأهلية برنامج (الطب- الجراحة العامة).

كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة، وتضم 6 برامج.

كلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية (برنامج الطب والجراحة).

لا يفوتك تعرف علي مؤشرات كليات الطب البيطري بتنسيق الجامعات 2024

اقرأ أيضا: الآن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. الشعبة العلمية : 90.48%