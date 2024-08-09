الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الجمعة 9-8-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. تشهد الحالة المرورية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، حالة من السيولة في حركة سير المركبات بدأت منذ أولى ساعات الصباح الباكر، بمعظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومن المتوقع أن تستمر السيولة المرروية حتى انتهاء صلاة الجمعة في المساجد، حيث يبدأ الناس بعدها في النزول للشوارع لشراء احتياجاتهم وزيارة بعضهم البعض.

ويستعرض “الموجز” من خلال هذا التقرير، أهم المحاور والميادين التي تشهد زحامات وكثافات مرورية على مدار اليوم، بمحافظتي القاهرة والجيزة، حتى يتمكن القراء من تحديد وجهتهم الأسهل والأسرع.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

تشهد حركة المرور بمحافظة الجيزة اليوم انسيابية، في أعلى كوبري أكتوبر للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز، باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

وتشهد الجيزة كثافات مرورية في هذه الميادين والمحاورعلى مدار اليوم ننشرها من خلال موقع "الموجز" على النحو التالي :

- شارع مصدق

- شارع التحرير في الدقي

- ميدان المساحة

- ميدان الكيت كات

- ميدان الدقي

- شارع مستشفي الشرطة بالعجوزة

- شارع فيصل الرئيسي

- شارع الهرم الرئيسي

- منطقة ميدان الجيزة وكوبري الجامعة

- ميدان سفنكس بالمهندسين

- شارع جامعة الدول العربية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

بدأت الحالة المرورية بالقاهرة صباح اليوم، باستقرار مروري وسهولة في حركة النقل، بالميادين والمحاور العامة، بدأت منذ السابعة صباحاً مع تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

وننفرد في "الموجز" بنشر أهم المحاور والميادين التي تشهد زحام مروري بالقاهرة اليوم:

- ميدان المؤسسة

- ميدان مسرة

- شارع شبرا وميدان الخلفاوي

- ميدان طلعت حرب في وسط البلد

- كوبري الساحل

- ميدان رمسيس

- ميدان الإسعاف وشارع 26 يوليو

- كوبري أكتوبر

- محور النصر

- شارع صلاح سالم

- محور المشير

- شارع عباس العقاد

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