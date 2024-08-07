الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الأربعاء 7-8-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. تشهد الحالة المرورية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، انسيابية، وسهولة في حركة سير وانتقال المركبات، حيث كثفت الاجهزة الأمنية من تواجدها ، بمعظم الميادين والمحاور والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة لتأمين حركة المواطنين في الشوارع.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل حركة المرور اليوم من خلال هذا التقرير:

الحالة المرورية اليوم في الجيزة

تشهد الحالة المرورية بالجيزة اليوم، انسيابا مروريا ، في أعلى كوبري أكتوبر للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز، باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

وتشهد الجيزة كثافات مرورية في هذه الميادين والمحاورعلى مدار اليوم ننشرها من خلال "الموجز" على النحو التالي :

شارع مصدق

شارع التحرير في الدقي

ميدان المساحة

ميدان الكيت كات

ميدان الدقي

شارع مستشفي الشرطة بالعجوزة

شارع فيصل الرئيسي

شارع الهرم الرئيسي

منطقة ميدان الجيزة وكوبري الجامعة

ميدان سفنكس بالمهندسين

شارع جامعة الدول العربية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

بدأت الحالة المرورية بالقاهرة صباح اليوم، باستقرار مروري وسهولة في حركة النقل، بالميادين والمحاور العامة، بدأت منذ السابعة صباحاً مع تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

وننفرد في "الموجز" بنشر أهم المحاور والميادين التي تشهد زحام مروري بالقاهرة اليوم:

ميدان المؤسسة

ميدان مسرة

شارع شبرا وميدان الخلفاوي

ميدان طلعت حرب في وسط البلد

كوبري الساحل

ميدان رمسيس

ميدان الإسعاف وشارع 26 يوليو

كوبري أكتوبر

محور النصر

شارع صلاح سالم

محور المشير

شارع عباس العقاد

الحالة المرورية الآن

تنتظم الحالة المرورية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تشهد حركة مرورية طبيعية في أغلب الطرق والمناطق، إلا أن الكثافات والإزدحامات تتزايد بعد وقت الظهيرة ، حيث يبدأ الموظفين في الخروج من أعمالهم في رحلة العودة للمنزل، ويبدأ الناس للخروج لشراء احتياجاتهم اليومية.

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