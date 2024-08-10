سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. العملة الخضراء بكام

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. يعلم الكثيرون أن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة وبرامج التيسير الكمي بشكل كبير تؤثر على قيمة العملة الخضراء، ولهذا يرغب العديد من المواطنين التعرف على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.

وتجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل السياسات النقدية في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية، تؤثر بدورها على قيمة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

وبناءً على ذلك فإن سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك يتأثربعدة عوامل اقتصادية وسياسية، مما يجعله عرضة للتقلبات اليوميةلعل أبرزها الآتي:

ارتفاع معدل التضخم في بلد ما يؤدي غالبًا إلى انخفاض قيمة عملته مقارنة بالعملات الأخرى.

الأداء الاقتصادي القوي يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين في العملة المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها.

الأحداث الجيوسياسية وعدم الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار العملات.

السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على بعض العملات ومنها سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، خاصة تلك المرتبطة بالدول المنتجة أو المستهلكة للنفط.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وفي هذا الصدد، يشكل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 موضوعًا حيويًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث أنه بدوره يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الواردات، أسعار السلع بجانب الاستثمارات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ولذلك وخلال السطور التالية، الموجز يستعرض معنا اليوم السبت الموافق 10-8-2024، سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك ببداية التعاملات الصباحية واستمرار العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف الرسمية فقد بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري نحو 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

كما ننشر لكم بجانب سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، ما وصل إليه سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه اليوم حيث سجل نحو 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع.

والموجز تتناول أيضًا باقي البنوك وبعض المصارف التي تبرز سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك يوميًا حيث جاء آخر تحديث له ببداية تعاملات السبت 10-8-2024، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزى، مع صباح السبت مقابل الجنيه المصري بقيمة 49.2106 جنيه للشراء، و 49.3477 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، مع صباح السبت لنحو 49.21 جنيه للشراء، و 49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مع صباح السبت مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.23 جنيه للشراء، و 49.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مع صباح السبت مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2700 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.3500 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مع صباح السبت مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2300 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.3300 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مع صباح السبت مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2000 جنيه للشراء، و 49.3000 جنيه للبيع.

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