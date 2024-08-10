موجز لأهم الأخبار المحلية والعالمية.. يقدم لكم اليوم السبت ، 10 أغسطس 2024 ، موقع ”الموجز ”، ملخصًا شاملًا لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية التي حدثت خلال الساعات الماضية.

موجز لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم السبت 10-8-2024

نواصل تغطيتنا المستمرة بجرأة واحترافية، ونقدم موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية لنضعكم في قلب الأحداث وننقل لكم كل المستجدات والتطورات الهامة على مختلف الأصعدة، وجاءت كالتالى :

- استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي

استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة خلال صلاة الفجر.

- إدانة مصر للقصف الإسرائيلي

أدانت مصر بشدة قصف إسرائيل لمدرسة "التابعين" في غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات.

- تهنئة السيسي لرئيس سنغافورة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس سنغافورة بمناسبة العيد القومي، وأوفد ممثلًا عنه لتقديم التهنئة.

- إدانة رئيس وزراء باكستان للقصف الإسرائيلي

أدان رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، الغارة الإسرائيلية على مدرسة في غزة، واصفًا إياها بالعدوان الوحشي.

- روسيا تصد محاولات أوكرانية لاختراق حدودها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت محاولات أوكرانية لاختراق حدودها في مناطق عدة بفضل العمليات العسكرية الروسية.

- تكتيك جديد لترامب في مهاجمة هاريس

استخدم ترامب تكتيكًا جديدًا في مهاجمة نائب الرئيس، كامالا هاريس، خلال تجمع انتخابي، حيث استغل كلماتها ضدها.

- البرازيل تعلن الحداد بعد تحطم طائرة

أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية الحداد لمدة 3 أيام بعد تحطم طائرة ركاب، وبدأت السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

- تحذير اليابان من إعصار "ماريا"

حذرت وكالة الأرصاد اليابانية من انهيارات وفيضانات محتملة مع قرب وصول إعصار "ماريا"، المتوقع أن يضرب شمال اليابان.

- تركيب أول محول في محطة الربط المصري السعودي

شارك وزير الكهرباء المصري في بدء تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

لا يفوتك تفاصيل تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي بمدينة بدر

لا يفوتك ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

- إدانة الأزهر لمجزرة في غزة

أدان الأزهر الشريف بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة في غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال صلاة الفجر.

- مستشار الرئيس الفلسطيني يحمل أمريكا مسؤولية المجازر

أدان محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني المجزرة الإسرائيلية في غزة، محملًا الإدارة الأمريكية المسؤولية.

- إدانة البرلمان العربي لقصف غزة

أدان البرلمان العربي استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة في غزة ووصفه بالعمل الإرهابي وغير الإنساني.

- مؤسسة "بطرس غالي" تدين قصف غزة

وصفت مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام" قصف مدرسة في غزة بأنه "وصمة عار" على جبين الداعمين لإسرائيل.

- زيارة دبلوماسيين أجانب لمنطقة مارينا

الأثرية

قام 13 سفيرًا وقائمًا بالأعمال بجولة في منطقة مارينا العلمين الأثرية للتعرف على تاريخها ومعالمها.

- وزير الري يؤكد ضرورة إزالة التعديات على المجاري المائية

شدد وزير الموارد المائية على أهمية إزالة التعديات على المجاري المائية لضمان وصول المياه.

- جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره السريلانكي

عقد وزير الخارجية المصري جلسة مباحثات مع نظيره السريلانكي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

- متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية

أكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين التواصل بين الحكومة والمواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الموحدة.

- نفي طلب البريد المصري لبيانات شخصية

نفت الهيئة القومية للبريد المصري إرسال أي رسائل نصية لطلب بيانات شخصية من المواطنين، مؤكدة أن هذه الرسائل مزيفة.

- استقبال وزيرة التضامن لوفد مهرجان أسوان لأفلام المرأة

استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لمناقشة التعاون بين الطرفين.

- زيارة تفقدية لوزير قطاع الأعمال لمصانع البوليستر في كفر الدوار

قام وزير قطاع الأعمال بزيارة لمصانع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر لمتابعة سير العمليات الإنتاجية.

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