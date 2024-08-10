موجز لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم السبت 10-8-2024
موجز لأهم الأخبار المحلية والعالمية.. يقدم لكم اليوم السبت ، 10 أغسطس 2024 ، موقع ”الموجز ”، ملخصًا شاملًا لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية التي حدثت خلال الساعات الماضية.
موجز لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم السبت 10-8-2024
نواصل تغطيتنا المستمرة بجرأة واحترافية، ونقدم موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية لنضعكم في قلب الأحداث وننقل لكم كل المستجدات والتطورات الهامة على مختلف الأصعدة، وجاءت كالتالى :
- استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي
استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة خلال صلاة الفجر.
- إدانة مصر للقصف الإسرائيلي
أدانت مصر بشدة قصف إسرائيل لمدرسة "التابعين" في غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات.
- تهنئة السيسي لرئيس سنغافورة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس سنغافورة بمناسبة العيد القومي، وأوفد ممثلًا عنه لتقديم التهنئة.
- إدانة رئيس وزراء باكستان للقصف الإسرائيلي
أدان رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، الغارة الإسرائيلية على مدرسة في غزة، واصفًا إياها بالعدوان الوحشي.
- روسيا تصد محاولات أوكرانية لاختراق حدودها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت محاولات أوكرانية لاختراق حدودها في مناطق عدة بفضل العمليات العسكرية الروسية.
- تكتيك جديد لترامب في مهاجمة هاريس
استخدم ترامب تكتيكًا جديدًا في مهاجمة نائب الرئيس، كامالا هاريس، خلال تجمع انتخابي، حيث استغل كلماتها ضدها.
- البرازيل تعلن الحداد بعد تحطم طائرة
أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية الحداد لمدة 3 أيام بعد تحطم طائرة ركاب، وبدأت السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.
- تحذير اليابان من إعصار "ماريا"
حذرت وكالة الأرصاد اليابانية من انهيارات وفيضانات محتملة مع قرب وصول إعصار "ماريا"، المتوقع أن يضرب شمال اليابان.
- تركيب أول محول في محطة الربط المصري السعودي
شارك وزير الكهرباء المصري في بدء تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
- إدانة الأزهر لمجزرة في غزة
أدان الأزهر الشريف بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة في غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال صلاة الفجر.
- مستشار الرئيس الفلسطيني يحمل أمريكا مسؤولية المجازر
أدان محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني المجزرة الإسرائيلية في غزة، محملًا الإدارة الأمريكية المسؤولية.
- إدانة البرلمان العربي لقصف غزة
أدان البرلمان العربي استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة في غزة ووصفه بالعمل الإرهابي وغير الإنساني.
- مؤسسة "بطرس غالي" تدين قصف غزة
وصفت مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام" قصف مدرسة في غزة بأنه "وصمة عار" على جبين الداعمين لإسرائيل.
- زيارة دبلوماسيين أجانب لمنطقة مارينا
الأثرية
قام 13 سفيرًا وقائمًا بالأعمال بجولة في منطقة مارينا العلمين الأثرية للتعرف على تاريخها ومعالمها.
- وزير الري يؤكد ضرورة إزالة التعديات على المجاري المائية
شدد وزير الموارد المائية على أهمية إزالة التعديات على المجاري المائية لضمان وصول المياه.
- جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره السريلانكي
عقد وزير الخارجية المصري جلسة مباحثات مع نظيره السريلانكي لتعزيز العلاقات بين البلدين.
- متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية
أكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين التواصل بين الحكومة والمواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الموحدة.
- نفي طلب البريد المصري لبيانات شخصية
نفت الهيئة القومية للبريد المصري إرسال أي رسائل نصية لطلب بيانات شخصية من المواطنين، مؤكدة أن هذه الرسائل مزيفة.
- استقبال وزيرة التضامن لوفد مهرجان أسوان لأفلام المرأة
استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لمناقشة التعاون بين الطرفين.
- زيارة تفقدية لوزير قطاع الأعمال لمصانع البوليستر في كفر الدوار
قام وزير قطاع الأعمال بزيارة لمصانع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر لمتابعة سير العمليات الإنتاجية.
أقر أيضا :
رسائل نصية من البريد المصري تطلب البيانات الشخصية للعملاء.. ما القصة؟
حالة الطقس اليوم | درجات الحرارة في مصر والمحافظات