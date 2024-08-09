ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

موجزا لأهم الأخبار .. تقوم “ الموجز ” بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية خلال الساعات الماضية ، حيث تبقى عينًا ساهرة على كل الأحداث ، وصوتًا يتجاوز كل التحديات، ومنبرًا للجميع ، تنقل الأخبار الجديدة بجرأة واعدة واحترافية عالية ، لتكون مطلعًا على جميع المستجدات التي تشمل مجموعة من الأخبار الهامة ، من بينها:

- شهيدًا في غارات الاحتلال على جباليا والنصيرات والمغازي

سقط 15 شهيدًا جراء الغارات الإسرائيلية على جباليا والنصيرات والمغازي، وتواصل إسرائيل عدوانها المكثف على قطاع غزة مما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.



- الحكومة تتخذ قرارات جديدة بشأن تطوير رأس الحكمة

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وتسليم التعويضات للمستحقين.

- خلاف داخل حكومة إسرائيل

نشب خلاف حاد بين رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع لبحث الرد المحتمل على اغتيالات القيادات في حماس وحزب الله.



- أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر.. تفاصيل تعاون «الكهرباء» مع أكوا باور

اجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، مع المهندس حسن أمين من شركة أكوا باور السعودية لمناقشة تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة وتوسيع مشروعات الهيدروجين الأخضر، بحضور المستشار القانوني للوزارة.



- مباحثات مصرية-سريلانكية غدًا

يلتقي وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع نظيره السريلانكي علي صبري في القاهرة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.

- زلزال بقوة 5.3 يضرب كاناجاوا

وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في محافظة كاناجاوا قرب طوكيو، دون إصدار تحذير من تسونامي.

- التعليم: أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة على "مدرستنا بلس"

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر تطبيق "مدرستنا بلس".

لا يفوتك حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر

- أمريكا تعمل مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن واشنطن تعمل مع مصر وقطر لإقناع حماس بالاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أهمية تهدئة التوترات في المنطقة.

- وزير قطاع الأعمال يبحث مع "روساتوم" الروسية

ناقش وزير قطاع الأعمال المصري محمد شيمي مع وفد من شركة "روساتوم" الروسية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية.

- ماكرون يدعم وساطة مصر وأمريكا وقطر لتهدئة غزة

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهودهم للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

- وزير الاتصالات يبحث مع سفير لاتفيا التعاون في التحول الرقمي

بحث وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت مع سفير لاتفيا سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا.

- السفارة الأمريكية في بيروت تدعو رعاياها للمغادرة

دعت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان إلى حجز رحلات مغادرة وحثتهم على الاستعداد لأي طارئ.

- وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "Ultra Med" الأمريكية

أكد وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى حرص الوزارة على التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

- وزارة الدفاع الروسية تنقل قوات احتياطية إلى كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نقل قوات احتياطية إلى منطقة كورسك لصد الهجوم الأوكراني، مع استمرار القتال في المنطقة المحيطة بمحطة كورسك النووية.

- حالة الطقس في مصر اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة عدم استقرار في الطقس اليوم، مع احتمال هطول أمطار رعدية مصحوبة بالرياح، على بعض المناطق في مصر.

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