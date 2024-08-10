عصام السقا يدافع عن لاعبة فروسية ويدعو لدعمها في مواجهة الانتقادات

في موقف إنساني يعكس دعمه لزملائه الرياضيين، دافع الفنان عصام السقا عن لاعبة الفروسية سلمى عبد المقصود بعد تعرضها للانتقادات بسبب سقوطها من الخيل في الأولمبياد.

عبّر السقا عن تضامنه مع عبد المقصود عبر منشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبًا الجميع بتقديم الدعم والتفهم بدلًا من الانتقاد.

دفاع عن سلمى عبد المقصود

نشر عصام السقا رسالة مؤثرة دعا فيها إلى الرحمة والتفهم نرصدها عبر موقع الموجز ، قائلاً: "الفروسية رياضة تتطلب شجاعة ومهارة، ولكن السقوط من الحصان قد يحدث لأي شخص، بغض النظر عن قدراته. الحصان كائن حي قد يتصرف بشكل غير متوقع. دعونا ندعم سلمى ونقدم لها الدعم المعنوي بدلًا من الانتقاد".

عصام السقا

حزن على رحيل أحد المعجبين

في موقف آخر يعكس إنسانية السقا، عبّر عن حزنه لوفاة أحد معجبيه، أحمد، الذي وافته المنية مؤخرًا. كتب السقا عن أحمد قائلاً: "أحمد كان شابًا مكافحًا، مليئًا بالطموح والإصرار. لم أكن أتوقع رحيله المفاجئ، وقد ترك ذلك حزنًا عميقًا في قلبي. أدعو الجميع للدعاء له بالرحمة والمغفرة."

آخر أعمال عصام السقا الفنية

يواصل عصام السقا تألقه في الساحة الفنية من خلال مشاركته في مسلسل "صدفة" إلى جانب مجموعة من النجوم منهم الفنانة ريهام حجاج، خالد الصاوى، شيرين رضا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج الذي تم عرضه على شاشات المتحدة فى شهر رمضان.

تدور أحداث المسلسل حول قصة المعلمة "صدفة" التي تجد نفسها في زيجة غير متوقعة وتسعى لفهم ما جرى.

حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا عند عرضه على شاشات التلفزيون، ما يعكس قدرة السقا وزملائه على تقديم أعمال درامية مؤثرة وناجحة.

كما شارك عصام السقا في الماراثون الرمضاني عام 2023 في مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاح كبير مع الفنان محمد رمضان، وشارك في البطولة كل من زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهيم، طارق النهري،فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد داش، أحمد عبد الله، جوري بكر، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سعدي جوهر.

بهذه المواقف والأعمال، يثبت عصام السقا أنه ليس فقط فنانًا موهوبًا، بل شخصية ملهمة تدعو إلى دعم الآخرين ومساندتهم في الأوقات الصعبة.

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