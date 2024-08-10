بكام النهاردة|أسعار البقوليات في الأسواق المصرية اليوم السبت 10 أغسطس 2024

أسعار البقوليات في الأسواق المصرية اليوم .. تعد البقوليات من المصادر الرئيسية للبروتين النباتي، مما يجعل من الضروري متابعة أسعارها اليومية.

أسعار البقوليات في الأسواق المصرية

يقدم موقع "الموجز" تقريرًا حول أسعار البقوليات في الأسواق المصرية اليوم السبت 10 أغسطس 2024 ، وفقًا لمعلومات من تجار الجملة والتجزئة، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار البقوليات .. العدس الأصفر: 50-75 جنيهًا للكيلو

- أسعار البقوليات .. الفول البلدي والمستورد: 40-59 جنيهًا للكيلو

- أسعار البقوليات.. الحمص: 130-143 جنيهًا للكيلو

- أسعار البقوليات .. اللوبيا البلدي: 110-125 جنيهًا للكيلو

- أسعار البقوليات .. الفاصوليا البيضاء: 100-120 جنيهًا للكيلو

- أسعار البقوليات .. غلة الفيشار: 40 جنيهًا للكيلو

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فوائد وأضرار البقوليات

تعتبر البقوليات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في العديد من الثقافات، إذ توفر فوائد صحية متنوعة، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص. نستعرض هنا فوائد وأضرار البقوليات:

فوائد البقوليات :

- تعد البقوليات مصدر غني بالبروتين والألياف، مما يعزز صحة الهضم ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يجعلها خيارًا صحيًا لتلبية احتياجات البروتين دون زيادة في السعرات الحرارية والدهون.

- غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب، الحديد، والمغنيسيوم.

- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، والسرطان عند تناولها بانتظام.

أضرار البقوليات :

- قد تسبب لبعض الأشخاص الغازات والانتفاخات.

- قد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية تخفيض الكولسترول.

- تحتوي بعض البقوليات على مادة الأنتين السامة، التي تُزال عادةً أثناء الطهي.

- قد تكون بعض الأشخاص حساسين لبعض الأنواع مثل الفول السوداني.

ينصح بتضمين البقوليات في النظام الغذائي بشكل متوازن، مع غسلها وتنقيتها جيدًا قبل الطهي. وفي حالة وجود أي مشاكل صحية أو حساسية، يُفضل استشارة الطبيب.

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