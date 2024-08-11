أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 11-8-2024 في الأسواق

أسعار السمك والجمبري اليوم.. يهتم كثير من المواطنين وخاصة عشاق المأكولات البحرية بالبحث عن أسعار السمك والجمبري علي اختلاف أنواعهم اليوم الأحد 11 أغسطس 2024.

ويحرص “الموجز” علي نشر أسعار السمك والجمبري علي مختلف أنواعه يوميًا وذلك ضمن حزمة الخدمات التي تُقدمها لمتابعيها.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

وشهدت أسعار السمك خلال تعاملات اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 بسوق العبور حالة من الاستقرار، وتعد الأسماك مصدر للبروتين، والأحماض الدهنية أوميغا 3، كما أنها قليلة السعرات الحرارية، وغير غنية بالدهون المشبعة.

أسعار السمك والجمبري

أسعار السمك البلطي اليوم

سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 مابين ٦٢ إلى ٦٨ جنيهاً.

وتراوح سمك البلطي نمرة ٢ يتراوح مابين ٥٩ إلى ٦١ جنيهًا

ووصل البلطي الأسواني إلى 30: ٧٠جنيه

سعر السمك الفيلية

تراوح سعر فيليه البلطي بين ٥٠: ٢٥٠جنيه

أسعار السمك اليوم الأحد 11 أغسطس

تراوح قشر بياض من سعر: ١٥٠ إلى سعر: ٢٥٠ جنيه

ووصل بياض أملس 1 بلدى من سعر: ١٠٠ إلى سعر: ١٤٠ جنيه

وسجل بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من سعر: ٤٠ الى سعر: ٩٠ جنيه

وتراوح قراميط - شيلان من سعر: ٣٠ إلى سعر: ٧٠ جنيه

وسجل ثعابين من سعر: ٥٠ إلى سعر: ٣٥٠ جنيه

ووصل سعر مكرونة سويسي من سعر: ٨٥ إلى سعر: ١٤٥ جنيهًا

وتراوح الماكريل المجمد من سعر: ١٠٠ إلى سعر : ١٤٠ جنيه

أسعار السمك والجمبري

أسعار الجمبري اليوم

بلغ سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

وتحتل مصر المرتبة الأولى إفريقيًا وعربيًا في إنتاج الأسماك بإنتاجية 2.2 مليون طن، كما تحتل مصر أيضًا مراكز متقدمة عالميًا في الاستزراع السمكي بإنتاجية 1.6 مليون طن سنويًا، حيث يمثل انتاج المزارع السمكية حوالي 80% من الإنتاج المحلي.

وتعد الثروة السمكية أحد اهم مصادر البروتين، ولذا اتجهت الدولة إلى تنمية الثروة السمكية، عن طريق إنشاء العديد من مزارع الأسماك.

وتعتبر مصر من الدول الرائدة ولها تجربة ناجحة في إقامة مشروعات الاستزراع السمكي خاصة بمحافظة كفر الشيخ التي تستحوذ على 35% من انتاج المزارع .

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